A Monte San Martino “Saperi e Sapori della Mela Rosa saporosa dei Monti Azzurri”

La 15° edizione della kermesse si terrà il 9 e il 10 novembre con un ricco programma tra gastronomia,tradizione e spettacolo

MONTE SAN MARTINO (MC) – Il 9 e 10 novembre a Monte San Martino va in scena la 15° edizione di “Saperi e sapori della Mela Rosa saporosa dei Monti Azzurri”, la manifestazione che celebra questo antico frutto in ogni suo aspetto. Anche quest’anno la kermesse è il risultato della collaborazione tra Comune di Monte San Martino, la Pro Loco, l’Unione Comuni dei Monti Azzurri ed il Consorzio di tutela della Mela Rosa. Il motore di tale impegno condiviso è la volontà di custodire il grande valore racchiuso in questa antica varietà autoctona. Un valore fatto di metodi tradizionali di coltivazione, amore e rispetto per il territorio, produttori con una lunga storia da raccontare, proprietà organolettiche uniche e caratteristiche nutrizionali eccezionali.

La Mela Rosa sarà protagonista di una edizione dal programma estremamente ricco, nel quale si è voluto dare spazio all’aspetto gastronomico, a quello tradizionale e culturale ma anche a quello dell’intrattenimento e dello spettacolo.

In primo piano i produttori, con la mostra mercato delle mele e il mercatino degli altri prodotti tipici del territorio.

Presso i punti di ristoro, dislocati in diversi angoli del borgo, sarà possibile gustare i particolari piatti a base di Mela Rosa, come i ravioli e gli involtini, ma anche carne alla brace, le tradizionali coppe maritate, polentone, fritture, castagne, vino cotto e molto altro! Alla 15° edizione è giunto anche il Convegno che consentirà di approfondire tematiche specifiche sulla Mela Rosa e che quest’anno sarà dedicato al potenziale ruolo che questo frutto può avere nello sviluppo socio-economico del territorio dei Monti Azzurri. Titolo: “Mela Rosa dei Monti Azzurri: il valore della tradizione per ricostruire il futuro”.

Novità di quest’anno, la manifestazione è entrata a far parte del “Grand Tour delle Marche” promosso da Tipicità che presenterà anche un evento nell’evento dal sapore gourmet: “la Mela Rosa secondo lo chef Enrico Mazzaroni”.

Infine tanto divertimento: la banda musicale, sfilate in costume, artisti di strada con spettacoli itineranti, musica dal vivo, show a sorpresa e serata Dj Set.

Tutto questo nella suggestiva cornice del centro storico di Monte San Martino che, per l’occasione, aprirà le porte di un percorso museale sorprendente durante il quale sarà possibile ammirare i capolavori dei Crivelli e gli altri tesori pittorici racchiusi nelle diverse Chiese e nella Pinacoteca Civica.

Una semplice passeggiata per i vicoli del paese sarà l’occasione di godere di paesaggi mozzafiato e di una atmosfera unica.

Sarà l’occasione di portare a casa una esperienza da ricordare.