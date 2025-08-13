A Loreto il Giubileo Regionale delle famiglie “La Speranza in una Promessa”

Sabato 13 settembre 2025, in occasione dell’anno giubilare della speranza, si terrà il Giubileo Regionale delle famiglie unitamente al Pellegrinaggio delle famiglie

LORETO – Si comunica che in occasione dell’anno giubilare della speranza la Commissione Regionale di Pastorale Familiare Marche e il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto, organizzano il Giubileo Regionale delle famiglie. L’evento si unisce al Pellegrinaggio delle famiglie che annualmente viene proposto dal Rinnovamento nello Spirito Santo Marche, con la collaborazione del Forum delle associazioni familiari Marche.

Sabato 13 settembre 2025, dalle ore 15.00, le famiglie della nostra regione si troveranno insieme per un momento di preghiera e di canti, presso il Centro Giovanni Paolo II – Christus Vivit a Montorso di Loreto.

Sarà presente la biblista Laura Palladino che introdurrà il pellegrinaggio con una catechesi dal titolo “La speranza in una promessa”.

A seguire, i partecipanti si metteranno in cammino, recitando il rosario e ascoltando alcune testimonianze, per raggiungere la piazza del Santuario della Santa Casa. Qui saranno accolte da S. E. R. mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo di Loreto e delegato della Conferenza Episcopale marchigiana per la famiglia, che benedirà gli studenti presenti, in vista dell’inizio dell’anno scolastico e successivamente, alle ore 18.30, celebrerà la Santa Messa giubilare nella Basilica.

La giornata si concluderà con la fiaccolata mariana, alle ore 21.00. Di seguito il programma della giornata.

Sabato 13 settembre 2025 – Loreto

15.00 – Ritrovo al Centro Giovanni Paolo II – Christus Vivit

15.45 – Saluti e preghiera

16.00 – Catechesi iniziale

16.45 – Inizio pellegrinaggio

18.00 – Arrivo in piazza della Madonna

18.30 – Santa Messa in Basilica

21.00 – Fiaccolata Mariana