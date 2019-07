A Fiorenzuola appuntamento con le ‘Chiacchiere Dantesche’

FIORENZUOLA (PU) – Domani,venerdì 12 luglio,alle ore 21.15,nella piazzetta sotto il campanile di Fiorenzuola di Focara ,si terrà il secondo appuntamento con la rassegna ‘Chiacchiere Dantesche’,il ciclo di incontri di divulgazione culturale a cura dell’Associazione culturale Focara per Dante.

In caso di maltempo l’incontro si terrà nella sede dell’ex palazzo comunale di Fiorenzuola, nella sala espositiva a piano terra.

“Che pena è in voi che sì sfavilla: ideologia, spettacolo e invenzione nelle punizioni del mondo antico” è il titolo dell’approfondimento della serata di venerdì, a cura di Deborah Marinelli, giovane insegnante, membro fondatore e vicepresidente dell’associazione.

L’Associazione culturale Focara per Dante opera dall’aprile 2018 nell’area del Monte San Bartolo per la promozione e la celebrazione del tesoro storico, paesaggistico e culturale del territorio. A guidarla è una équipe di giovani ragazzi: proprio la freschezza e la genuinità sono le caratteristiche basilari delle iniziative dell’associazione. E di questo, un esempio è ‘Chiacchiere Dantesche’, un format nato nell’estate scorsa come “contenitore” di curiosità e ricerche su Dante Alighieri e sul suo mondo.

L’appuntamento di domani è il secondo di un ciclo di incontri che richiama gli appassionati del Sommo Poeta a Fiorenzuola di Focara per tutta l’estate, due venerdì al mese. Tutti gli eventi sono costantemente presentati sulla pagina Facebook @focaraperdante e diffusi tramite posta elettronica attraverso l’indirizzo focaraperdante@gmail.com. La rassegna gode del patrocinio dell’Ente Parco San Bartolo e del Quartiere 6 – San Bartolo.