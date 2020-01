A Corinaldo il 6 gennaio prova di Master Uisp Marche Ciclocross

Al Parco del Geofisico la seconda edizione del Corrinaltum CX Race

CORINALDO – Corinaldo si prepara al giorno dell’Epifania nel segno del ciclocross con la seconda edizione del Corrinaltum CX Race, prova di Master Uisp Marche Ciclocross in programma lunedì 6 gennaio.

Notevole l’impegno organizzativo del Bike Service Corinaldo per assicurare un alto standard qualitativo ai partecipanti e agli accompagnatori.

Tutti sui pedali nella splendida cornice naturalistica del Parco del Geofisico di Corinaldo che offre uno scenario suggestivo e spettacolare. L’area ha un’estensione di circa 6 ettari ed è sorta nel 1952 come osservatorio dell’Istituto Nazionale di Geofisica di Roma poi ceduto al comune di Corinaldo.

Al suo interno è stato preparato con molta cura il percorso per complessivi 2500 metri di lunghezza che, in caso di pioggia o di neve (come accadde lo scorso anno), rimane asciutto e con un’ottima tenuta per la fitta vegetazione.

La quota di partecipazione all’evento è di 10 euro (2 euro di noleggio chip) e le iscrizioni si effettuano direttamente sul posto la mattina prima della partenza.