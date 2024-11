“A Christmas Carol”, in scena al Teatro Vaccaj di Tolentino

Il Musical “A Christmas Carol” sarà in programma sabato 30 novembre, ore 21.15 (in abbonamento) e domenica 1 dicembre alle ore 16.00 e alle ore 19.00

TOLENTINO – La stagione in abbonamento del Teatro Vaccaj di Tolentino parte il 30 novembre con la storia di Natale per eccellenza A Christmas Carol, che debutterà in esclusiva regionale per le Marche.

Il Teatro Vaccaj ospiterà ancora una volta una residenza di allestimento di Compagnia dell’Alba e l’avvio del tour nazionale di tale musical. Lo spettacolo, diretto e coreografato da Fabrizio Angelini, con la direzione musicale di Gabriele De Guglielmo, racconta la storia di Scrooge, la cui natura avara e arrogante ci porta a riflettere su una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell’indifferenza, dell’intolleranza.

A vestire i panni del protagonista, Roberto Ciufoli, attore e regista teatrale, che porta in scena tutta la verve e l’ironia che lo hanno reso un vero mattatore della risata. Al suo fianco un cast di 20 artisti che regalano emozioni, risate e spunti di riflessione su quanto una maggiore disponibilità verso il prossimo potrebbe cambiare e migliorare le nostre vite. Il tutto accompagnato dalle meravigliose musiche di Alan Menken, (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, e molti altri successi) grazie alle quali un messaggio così forte non può che divenire vincente e positivo.

Dato l’elevatissimo numero di richieste, la direzione del teatro, in accordo con Compagnia dell’Alba, ha deciso di aggiungere un’ulteriore replica del musical natalizio tratto dal romanzo di Charles Dickens e diventato un vero e proprio classico. A Christmas Carol – il Musical sarà in programma anche domenica 1 dicembre alle ore 19.00, oltre alle già annunciate date di sabato 30 novembre, ore 21.15 e domenica 1 dicembre, ore 16.00.

La Stagione 2024/25 del Teatro Vaccaj è organizzata dal Comune di Tolentino, Compagnia della Rancia e A.M.A.T. con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e Regione Marche – Assessorato alla Cultura

I biglietti per la replica aggiunta e gli ultimi biglietti disponibili per le prime due repliche sono già in vendita sul sito Vivaticket.com.

Compagnia dell’Alba – Teatro Stabile d’Abruzzo – New Stedpresentano

A CHRISTMAS CAROL il Musical

Sabato 30 novembre, ore 21.15 (in abbonamento)

Domenica 1 dicembre, ore 16.00

e domenica 1 dicembre, ore 19.00

Biglietti:

Platea e Palchi I settore

intero € 33 /

ridotto € 29 /

speciale bambini 2-14 anni € 25

Palchi II settore

intero € 29/

ridotto € 26/

speciale bambini 2-14 anni € 22

Palchi III settore

intero € 26/

ridotto € 23/

speciale bambini 2-14 anni € 15

Loggione (in piedi) e posti a visibilità ridotta

intero € 15/

speciale bambini 2-14 anni € 15

Biglietti online su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket, e al botteghino del

Teatro da giovedì 28 novembre dalle 18 alle 20.

Info: info@teatrovaccaj.it – 0733 960059 opz. 3