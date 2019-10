A Cagli va in scena Paolo Cevoli con La Sagra Famiglia

Al Teatro Comunale il 4 e 5 ottobre lo spettacolo dello showman di Riccione in prima italiana che racconta cose serie senza prendersi troppo sul serio

CAGLI – Paolo Cevoli, uno dei comici italiani più amati dal pubblico, ha scelto le Marche e il Teatro di Cagli per preparare e presentare in prima italiana assoluta il suo nuovo lavoro teatrale La Sagra Famiglia per la regia di Daniele Sala, venerdì 4 e sabato 5 ottobre alle 21.00.

Lo spettacolo, come racconta lo stesso Cevoli, nasce dalla domanda di un’amica “Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure no?”. Da questa domanda si parte per esplorare i rapporti tra genitori e figli fin dai tempi più remoti, partendo dagli uomini delle caverne per passare agli antichi romani, ai greci, agli ebrei. Cevoli racconta, con ironia e leggerezza, la sua storia di padre e di figlio, confrontandosi con grandi figure classiche: Edipo, Ulisse, Achille, Enea fino ad arrivare a Dio con il popolo ebraico e poi San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. Con il suo estro dipinge quadri di una quotidianità che ognuno di noi ha vissuto almeno una volta nella vita, creando uno spettacolo divertentissimo e adatto al pubblico di tutte le età.

Lo showman di Riccione è reduce dall’ultimo successo della web serie Romagnoli DOP che ha impazzato sui social per tutta l’estate, ma rimane sempre legato al teatro. Nei suoi ultimi spettacoli ha portato in scena la Romagna e la sua musica con Flesdens oppure ha indossato i panni del garzone di Michelangelo in Perché non parli. Grande successo ha avuto anche La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli, con oltre 140 repliche in due stagioni.

Paolo Cevoli è residenza all’Asilo Teatrale di Cagli, diretto da Sandro Pascucci, per una settimana e debutta in prima assoluta il 4 e 5 ottobre alle 21.00.

Lo spettacolo è l’anteprima fuori cartellone della ricca stagione teatrale 2019 2020 che sarà presentata alla Biblioteca Comunale di Cagli lunedì 7 ottobre alle 18.00.

Teatro Comunale di Cagli – 4 e 5 ottobre 2019 – Ore 21.00

Charlotte Spettacoli presenta

Paolo Cevoli

LA SAGRA FAMIGLIA

Di e con Paolo Cevoli – Regia di Daniele Sala

Biglietti

Platea e palchi € 15,00 Ridotto € 10,00 – Loggione € 10,00

Prevendita online su www.liveticket.it/teatrodicagli anche con Carta del Docente e 18App

Prevendita biglietti a Cagli c/o Liveticket Point

– Antica Tabaccheria in Piazza Matteotti, 22 – Tel.0721.781881

Botteghino del Teatro: Tel. 0721 781341 – e mail: botteghino.teatrodicagli@gmail.com