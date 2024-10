80 voglia di… ’80, il 30 ottobre al Teatro Vaccaj di Tolentino

TOLENTINO – La Stagione di prosa 2024/2025 del Teatro Vaccaj di Tolentino propone 5 appuntamenti fuori abbonamento, che spaziano dalla prosa alla stand-up comedy al musical.

Si comincia dunque il 30 ottobre con 80 voglia di… ’80, il nuovo musical di Compagnia dell’Alba in collaborazione con il Teatro stabile d’Abruzzo, nato da un’idea di Paolo Ruffini e dalla penna di Gianfranco Vergoni con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini. Miti pop, vestiti sgargianti, primi videogames ma soprattutto divertimento e tanta tanta musica. 80 voglia di… ’80 quindi sposta indietro le lancette del tempo per far rivivere (o scoprire ai più giovani) il decennio più colorato e scanzonato della musica italiana ed internazionale: dai Duran Duran agli Wham, dagli Europe a Whitney Houston, ma anche Ricchi e Poveri e Heather Parisi

Sul palco dunque, insieme al protagonista Manuel Mercuri (performer, acrobata, ballerino e content creator internazionale che vanta più di 38milioni di follower tra TikTok, Instagram e YouTube), una compagnia di 10 scatenati performer, nella doppia veste di professori al giorno d’oggi, e allievi negli anni ‘80, che oltre a recitare e ballare, cantano esclusivamente dal vivo grazie all’infallibile direzione musicale di Gabriele De Guglielmo.

Uno studente liceale di oggi, alternativo e per niente modello, è in attesa di conoscere l’esito del suo profitto scolastico alla fine dell’anno. Come in un incubo vede sfilare i suoi professori, che a quanto pare hanno fatto di tutto per rendergli la vita difficile. Manipolando e scomponendo un Cubo di Rubik (noto simbolo degli anni ’80) si ritrova magicamente catapultato indietro nel tempo di 40 anni, a fianco dei suoi odiati professori ancora giovani. Da loro coinvolto nell’organizzazione di un concerto con le più famose hit del momento per la fine dell’anno scolastico, avrà modo poi di conoscerli più a fondo e soprattutto di rendersi conto che anche loro, come lui, hanno avuto un passato adolescenziale.

80 VOGLIA DI… ’80! IL MUSICAL

scritto da Gianfranco Vergoni

da un’idea di Paolo Ruffini

con Manuel Mercuri

direzione musicale Gabriele de Guglielmo

regia e coreografie Fabrizio Angelini

produzione Compagnia dell’Alba

in collaborazione con TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

TOLENTINO_TEATRO VACCAJ mercoledì 30 ottobre ore 21.15

Biglietti da 12 A 29 euro in prevendita QUI.

Info su abbonamenti QUI

BIGLIETTERIA TEATRO VACCAJ 0733960059

aperta, oltre ai turni specificati nella sezione Info su abbonamenti QUI, due giorni feriali precedenti ogni replica con orario 18-20.

Nei giorni di rappresentazione aperta 3 ore prima dell’inizio dello spettacolo.

info@teatrovaccaj.it – www.teatrovaccaj.it