77esimo anniversario della Liberazione, le celebrazioni provinciali a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi ,25 aprile 2022, a San Severino Marche si svolgeranno le celebrazioni provinciali per il 77esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.Il Comune, unitamente all’Anpi Comitato provinciale di Macerata, celebrerà la ricorrenza con due distinte iniziative.

Alle ore 11, corteo fino al Monumento alla Resistenza con partenza da piazza Del Popolo e ritrovo di fronte al teatro Feronia. Presterà servizio il Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani” Città di San Severino Marche.

Qui sarà anche inaugurato il restauro del Monumento alla Resistenza, verrà deposta una corona di alloro e si terranno gli interventi delle autorità. Prevista la partecipazione degli alunni delle scuole settempedane.

Nel pomeriggio, invece, si svolgerà la Marcia sui Sentieri della Memoria nei luoghi della battaglia di Roti, Valdiola e Chigiano.

Questo il programma:

ore 15 ritrovo a Chigiano, presso Monumento ai Caduti. Partenza per la passeggiata a piedi verso il Monumento al Cap. Salvatore, in località Monte Argentaro-Valdiola, punto di incontro con altri due gruppi provenienti da Gagliole e Matelica.

Collaborano nell’organizzazione di tutte le iniziative, insieme alla Città di San Severino Marche, la Prefettura di Macerata, la Provincia di Macerata, il Comitato provinciale di Macerata dell’Anpi, la sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio” di San Severino Marche, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Macerata.

Modifiche alla viabilità

In vista delle celebrazioni provinciali per il 77esimo anniversario della Liberazione il comando della Polizia Locale ha emesso un’Ordinanza con la quale, dalle ore 10 alle ore 11,30 e comunque fino al termine della manifestazione, sono vietati transito e sosta in piazza Del Popolo ad eccezione del tratto compreso tra via Garibaldi e via Ercole Rosa. L’ingresso sarà consentito in piazza da via Garibaldi con obbligo di uscita verso sinistra su via Ercole Rosa.

Al termine dell’evento sarà ripristinata l’isola pedonale dal civico n. 19 al n. 45 con riapertura alla circolazione e sosta nei restanti tratti.

Sarà inoltre istituito anche il divieto di transito temporaneo tra via Cesare Battisti, via XX Settembre, via Matteotti e viale Mazzini durante il passaggio del corteo.