40° Anniversario dell’uccisione del Brigadiere dei Carabinieri Diaschi Giuseppe: cerimonia a Montefano

MONTEFANO (MC) – “Il 1° Settembre 1979 in Jesi (AN) , nel corso di un servizio, il Brig. Dei Carabinieri DIASCHI Giuseppe e l’App. ANTINORI Gino, intervenivano per un soggetto che stava danneggiando alcune auto parcheggiate. I militari si avvicinavano all’uomo nel tentativo di farlo desistere e riportarlo alla ragione ma questi, in modo fulmineo, con un coltello a serramanico, feriva entrambi i militari e mortalmente al cuore il Brig. DIASCHI il quale, prima di morire, riusciva con l’arma d’ordinanza a colpire l’uomo alle gambe. Per l’estremo sacrificio, il militare è stato insignito della Medaglia di Bronzo al Valore Civile alla Memoria.

Questa mattina, in occasione del 40° Anniversario del tragico evento, in Montefano, alla presenza dei familiari del militare, tumulato nel cimitero di quel centro, paese d’origine e dove ancora vive la sorella Bruna, si è svolta una toccante cerimonia alla presenza della congiunta, dei figli del militare, Michele, Francesco e Raffaella, quest’ultima nata pochi mesi prima del tragico evento, del Sindaco di Montefano, Dott.ssa Angela BARBIERI, del Comandante della Legione Carabinieri “MARCHE”, Gen. di Brigata Fernando NAZZARO, del Col. Michele ROBERTI, Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata, dell’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Gen. Tito Baldo HONORATI e del Presidente dell’Associazione Carabinieri sezione di Montefano Sig. PALMILI con alcuni Soci e Benemerite , nonchè di Carabinieri della locale Stazione e del Comando Compagnia di Macerata, parenti e cittadini di Montefano. Nell’occasione è stato deposto un cuscino di fiori offerto dall’Amministrazione Comunale. E’ stata poi anche deposta, da parte dell’Associazione Nazionale CC in Congedo di Montefano una piccola corona anche alla targa che è affissa al teatro di Montefano in memoria del militare”.