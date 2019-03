San Severino, disco orario via Gorgonero: dal 18 marzo scattano le sanzioni

Ultimata la nuova segnaletica nel centro urbano

SAN SEVERINO MARCHE – Da lunedì prossimo ,18 marzo 2019, dopo un periodo di tolleranza servito per informare gli automobilisti e i titolari delle attività poste lungo la pubblica via con tanto di affissione alle vetrine dei negozi ed esposizione di avvisi sui parabrezza delle auto dei trasgressori, scatteranno le sanzioni per l’inosservanza del disco orario in via Gorgonero.

La disposizione della nuova regolamentazione della sosta è stata decisa dal comando della Polizia Locale nell’ambito di un riordino del sistema della viabilità urbana e prevede la sosta gratuita, ma con disco orario per la durata massima di un’ora, dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 tra via Gorgonero e le intersezioni stradali con viale Eustachio e via Virgilio da San Severino.

Nell’area l’ufficio Segnaletica del Comune ha già disegnato appositi spazi per le operazione di carico e scarico delle merci e spazi riservati ai mezzi di servizio di Poste Italiane.

Sempre nel centro urbano, intanto, è stata ultimata anche la segnaletica, dopo il rifacimento dell’asfalto, dell’anello stradale che va da via Lorenzo d’Alessandro a via del Vallato. A ridosso di Ponte Sant’Antonio è stata infine apposta una nuova segnaletica, con cartelli di grandi dimensioni, per informare sulle dimensioni del ponte i conducenti di autoarticolati e telonati.

Nuovi segnali anche a ridosso dell’asilo nido Gentili, negli spazi dedicati alla salita e alla discesa dei bambini, e a ridosso dell’uscita di sicurezza della pinacoteca civica “P. Tacchi Venturi”.