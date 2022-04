Urbino, Roberto Mercadini in “La più strana delle meraviglie. Monologo da e su Shakespeare”

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Sanzio il 28 aprile prossimo

URBINO – Giovedì 28 aprile 2022, al Teatro Sanzio di Urbino, andrà in scena Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con La più strana delle meraviglie. Monologo da e su Shakespeare, un racconto sul teatro del grande drammaturgo e poeta inglese.Lo spettacolo rientra nell’ambito di TeatrOltre, festival promosso all’insegna della multidisciplinarietà dall’AMAT con i Comuni di Pesaro, Fano / Fondazione Teatro della Fortuna, Urbino, Cagli / Istituzione Teatro Comunale di Cagli, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Urbania e con il contributo di Regione Marche e MiC.

“Racconto storie che contengono storie che contengono altre storie. A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro – dichiara Roberto Mercadini – “ma questa è la più strana delle meraviglie!” dice Orazio ad Amleto, dopo aver visto il fantasma del re. Ecco, sono più o meno le parole che mi vengono alle labbra certe volte quando penso a William Shakespeare. Ai vertici incredibili della sua arte (incredibilmente alti e incredibilmente numerosi). Allora provo a raccontarvi lui, il suo tempo, il suo teatro, lo stupore e lo sgomento che io sento di fronte a questo titano. Ci provo usando le stesse parole che lui fa pronunciare ai suoi stupefatti e sgomenti personaggi. Vale a dire, vi parlo di Shakespeare con le frasi che lui ha usato per parlare di tutti noi. Quelle frasi che sembrano già dire ogni cosa. E di fronte alle quali si pensa, a volte, “il resto è silenzio” (che, per l’appunto, è un’altra frase di Shakespeare)”.

Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Nel 2018 esce Storia perfetta dell’errore edito da Rizzoli, il suo primo romanzo giunto già alla sua quinta ristampa. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo produce il suo spettacolo teatrale Vita di Leonardo, regia di Alessandro Maggi. Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, Bomba atomica. Attivo in rete, ha un canale canale YouTube seguito da oltre 140.000 followers.

La produzione dello spettacolo è di Sillaba.

Per informazioni e prevendita: AMAT (071 2072439) e biglietterie del circuito vivaticket, Teatro Sanzio (0722 2281). Inizio spettacolo ore 21.