Macerata, ispezione facciate palazzo Poste Italiane: modifiche alla viabilità

MACERATA – Per consentire l’ispezione delle facciate del palazzo che ospita Poste Italiane da parte della ditta che successivamente effettuerà un intervento di risanamento sull’edificio, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione nella zona interessata dal sopralluogo.

Il provvedimento prevede per venerdì 14 gennaio con orario 0/24 in piazza Oberdan solo nel tratto senza sbocco:

– divieto di sosta con rimozione forzata;

sabato 15 gennaio con orario 0/24 in via Gramsci:

– divieto di sosta con rimozione forzata, in tutto il tratto interessato dai lavori cioè nella parte antistante l’edificio di Poste Italiane (civico 44);

– divieto di transito, eccetto residenti, all’incrocio con corso Matteotti;

– senso unico alternato nel tratto compreso tra inizio cantiere e piazza Libertà;

– obbligo di direzione “dritto” verso piazza Libertà, all’incrocio con corso Matteotti, per i veicoli in uscita da via Gramsci, con direzione piazza Libertà per poi gli stessi effettuare una manovra adeguata e dirigersi per l’uscita dal centro storico verso corso Matteotti o corso Repubblica;

– via Domenico Ricci:

– senso unico alternato all’incrocio con piazza Vittorio Veneto, per i veicoli che devono raggiungere piazza Oberdan;

– via XX Settembre:

– senso unico alternato all’incrocio con via Domenico Ricci per i veicoli che devono raggiungere piazza Oberdan.