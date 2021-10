“Genitori e Figli, per mano” aderisce al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021

L’associazione “Genitori e Figli, per mano” promuove un evento uscita nel Parco Eolico sopra Serrapetrona per conoscere meglio le energie rinnovabili

MACERATA – Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nella provincia di Macerata e nelle Marche in generale, sono pochi gli eventi che quest’anno fanno parte del Festival. Uno di questi, e l’unico all’aperto è l’evento uscita “ENERGIE RINNOVABILI, ludodidattica e sviluppo sostenibile” promosso dall’associazione “GENITORI&FIGLI, per mano” ODV.

È di fondamentale importanza che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile viene fatta propria dalle famiglie e dai bambini e le bambine. Scegliendo Goal 7 – Energia pulita e accessibile – l’associazione “GENITORI&FIGLI, per mano” ODV organizza per sabato 9 ottobre 2021 l’evento gratuito dove si toccherà con la mano il concetto di energia così astratto per i piccoli. Viene scelto l’esempio del vento come energia rinnovabile ed ecosostenibile illustrato nello spettacolare scenario del parco eolico Villa d’Aria sopra Serrapetrona(MC).

L’appuntamento è dunque per sabato 9 ottobre presso la piazza di Serrapetrona alle ore 10 per visitare il Parco Eolico sopra Serrapetrona (MC).

Verrà attivato un laboratorio all’aperto con la creazione di girandole e aquiloni, si effettuerà una passeggiata all’aperto con storytelling tematico e si sperimenterà la forza del vento in diverse condizioni. L’avventura terminerà con un picnic con pranzo al sacco vicino alla famosa “buca di Serrapetrona”.

L’evento è gratuito con l’obbligo di prenotazione. Bisogna rispettare tutte le norme anti-Covid.

L’obbligo di prenotazione entro giovedì 7 ottobre 2021 al n.cell. dell’associazione “GENITORI&FIGLI, per mano” ODV – 3703139727 o via email genitoriefiglipermano@gmail.com

Per maggiori info evento Facebook https://www.facebook.com/events/580057170103196