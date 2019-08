Incidente mortale a Morrovalle

MORROVALLE (MC) – Verso le ore 06.55 odierne, in loc. Trodica Di Morrovalle lungo la Via Brodolini, Ripari Giovanni di anni 56 residente a Morrovalle in Via XXIX Giugno, mentre era in sella al suo velocipede veniva tamponato da un’autovettura Fiat Panda condotta da un ragazzo, M.M. di anni 26, anch’egli residente a Morrovalle.

Trasportato in gravi condizioni a mezzo elisoccorso al Torrette di Ancona, il ciclista decedeva nella mattinata. Si è ancora in attesa del certificato di morte con indicata l’ora del decesso, che orientativamente dovrebbe essere avvenuto verso le 10,30.

Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. I rilievi sono stati effettuati da personale del Distaccamento Polizia Stradale di Civitanova Marche. Avvisato telefonicamente il magistrato di turno Dott. Rastrelli ha disposto l’ispezione esterna della salma, che sarà effettuato appena possibile presso la struttura dell’Ospedale di Regionale.