Cupramontana, promozione turistica: i progetti per l’estate

CUPRAMONTANA – Stefania Sorana, Assessore a turismo e promozione del territorio e Vicesindaco del Comune di Cupramontana rende noti i progetti a cui l’Amministrazione comunale ha aderito e annuncia che a breve uscirà il calendario delle manifestazioni estive realizzato in collaborazione con le varie Associazioni Cuprensi, la Pro-Cupra e l’assessorato competente.Gli eventi saranno differenziati e andranno da spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, serate musicali e a tema, allo scopo di rispondere adeguatamente alle diverse esigenze di tutta la cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale di Cupramontana, fin dal mese di novembre, ha iniziato ad aprirsi verso nuove modalità di promozione del proprio territorio, in particolare aderendo a Protocolli e Progetti che si occupano di un Turismo nuovo per il paese: turismo in moto, cicloturismo e turismo legato ai birrifici artigianali e agricoli. I tre progetti sono: Le bianche dei Castelli, NoiMarche bikelife, Città della Birra.

Le bianche dei Castelli

L’idea progettuale, dedicata allo sviluppo del turismo in moto nei territori della media collina delle province di Ancona e Macerata, si è concretizzata con l’individuazione di un itinerario nel territorio che, aggiunto ad altri di circa 150 km su strade secondarie (asfaltate e bianche) aperte al normale traffico pubblico, attraversa nove Comuni. Questo percorso è stato studiato e poi collaudato mediante un viaggio in moto, per “far vivere” le Marche attraverso la scoperta dei panorami, le visite ai borghi e ai musei, la valorizzazione dell’artigianato e delle degustazioni dei prodotti tipici locali. Il progetto prevede la creazione di un QR-code che permette di scaricare gratuitamente la traccia dell’itinerario e le informazioni sui punti di interesse da visitare.

NoiMarche – NoiMarche bikelife

NoiMarche è un’associazione che mette in rete e promuove ben sei vallate marchigiane: la Vallesina, la Valle del Potenza, la Valle del Fiastra, la Val di Chienti, la Val Tenna e la Valle di San Clemente.Il progetto NoiMarche BikeLife offre un percorso cicloturistico permanente che abbraccia i 26 Comuni aderenti al progetto NoiMarche e crea una nuove collaborazioni tra tutte le realtà legate alla bicicletta. Il 3 marzo 2022 si è svolta, a Civitanova Marche, la cerimonia della firma del Protocollo d’Intesa NoiMarche. Con l’aiuto di alcuni ciclisti cuprensi e di professionisti del settore sono stati definiti tre percorsi: uno mountainbike, uno gravel e uno road. Sulla scia di questa adesione a Cupramontana è nata una nuova Associazione di bikers che da subito ha raccolto l’opportunità proposte dal cicloturismo e per il mese di giugno offrirà un evento.

Città della Birra

Cupramontana ha aderito all’associazione Città della birra e al progetto le “Strade della Birra della Regione Marche”. Questa adesione è nata grazie all’esistenza nel territorio di un birrificio artigianale, dall’esigenza di valorizzare le zone a vocazione brassicola, dalla presenza di eccellenze naturalistiche, culturali e storiche capaci di concretizzare un’offerta integrata, dedicata agli amanti delle birre e alle loro famiglie. Cupramontana entrerà a far parte di una mappa dei birrifici marchigiani aderenti all’Associazione Nazionale Città della Birra, attraverso la quale si potranno percorrere itinerari di conoscenza ed esperienza innovativa.