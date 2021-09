Civitanova all’Opera, il 7 settembre va in scena “Stabat Mater”

Al Teatro Rossini un concerto speciale,un viaggio sensoriale grazie al sostegno della tecnologia.Musica di Gioacchino Rossini per voci soliste, coro e orchestra

CIVITANOVA MARCHE – Martedì,7 settembre 2021, alle ore 21.30, al Teatro Rossini di Civitanova Marche andrà in scena “Stabat Mater”, uno show ideato appositamente per Civitanova all’Opera. Si tratta di un viaggio sensoriale che parte dalle emozioni che evoca la musica del capolavoro di Gioacchino Rossini, lo Stabat Mater, per poi far vivere un forte coinvolgimento dal punto di vista visivo, uditivo e naturalmente emotivo. Ad eseguire le melodia l’Orchestra Sinfonica Puccini, diretta sempre dal Maestro Sorichetti. Sul palco il soprano Emanuela Torresi, il mezzosoprano Federica Carnevale, il tenore Gian Luca Pasolini, il basso Angelo Nardinocchi, il coro del Teatro Ventidio Basso e il coro Santa Cecilia di Teramo.

