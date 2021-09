Il Borgo si racconta…Sirolo tra Passato e Presente

Dal 16 al 18 settembre Sirolo partecipa a “MarcheStorie” con spettacoli nei luoghi caratteristici del paese e che spazieranno attraverso tutte le epoche: dall’età picena al medioevo, dal Rinascimento al 1800

SIROLO – Raccontare le Marche attraverso i suoi borghi, i suoi sapori e soprattutto le sue storie. E’ questo lo scopo del festival “MarcheStorie” fortemente voluto dalla Regione Marche Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Amat e Fondazione Marche Cultura.

Anche Sirolo partecipa a questo festival, per far conoscere le storie che hanno caratterizzato il borgo nei secoli passati.

Il nome di Sirolo è sicuramente associato alle sue splendide spiagge, alla natura che la circonda ma il 16-17-18 settembre, il borgo si aprirà per far rivivere le storie che attraverso le epoche l’hanno trasformato e ritorneranno in vita personaggi e luoghi rimasti assopiti nelle pieghe del tempo.

Sirolo accoglierà il pubblico dal giovedì al sabato dalle ore 18 alle ore 24, con spettacoli che si susseguiranno a ripetizione nei luoghi caratteristici del paese e che spazieranno attraverso tutte le epoche: dall’età picena al medioevo, dal Rinascimento al 1800.

L’intento di questo festival è quello di “guidare” le persone verso una maggiore conoscenza e consapevolezza del territorio, alla scoperta del meraviglioso patrimonio culturale della nostra Regione, affinchè la bellezza del passato non vada perduta.

PROGRAMMA

16-17-18 settembre 2021

LA PRINCIPESSA PICENA

Area Archeologica I Pini

ore 18 e 18,45

I CONTI CORTESI

Torrione medievale – Centro Storico

ore 21.00

UNO SCRIGNO DI ARTE E DI CULTO

Chiesa SS. Rosario – Centro Storico

ore 21.30

IL TEATRO CONDOMINIALE

Teatro Cortesi – Centro Storico

ore 22.00

CONTRIBUTO E PATROCINIO DEL COMUNE DI SIROLO

DIREZIONE ARTISTICA: APS QUAM PULCHRA ES

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA: A.T.PROLOCO SIROLO / SUPPORTO LOGISTICO: ASSOCIAZIONE PALIO SAN NICOLA SIROLO

COME PRENOTARE

I.A.T. Ufficio Informazioni e di Accoglienza Turistica (

Piazza Vittorio Veneto 6 – Sirolo)

Tel. 071 2513264

Orari apertura: dal lunedì alla domenica 9 -13 / 16-20

Per informazioni: info@sirolo.marche.it