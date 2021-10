Ascoli, Progetto Orien.Ta.Re: il 18 ottobre 2021 la presentazione

Presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo, in conferenza stampa, sarà illustrato il progetto finalizzato a potenziare l’impegno verso il mondo dell’educazione, della scuola e dei giovani e a creare una “comunità orientante”

ASCOLI PICENO – Lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 11.30, presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo in Piazza Arringo n.7, ad Ascoli Piceno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Orien.Ta.Re – per un welfare delle capacitazioni”, promosso dal Liceo Classico Stabili-Trebbiani, il centro di Formazione Simbiosofia e la società T&P Consulting.

Il progetto, di concerto con l’amministrazione comunale e l’Ambito Sociale Territoriale XXII, verrà realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ed è finalizzato a rafforzare l’impegno verso il mondo dell’educazione, della scuola, dei giovani e della comunità educante.

Oggi, infatti, l’orientamento rappresenta uno strumento fondamentale per aiutare i giovani a gestire le transizioni tra scuola, formazione e lavoro, ed assume un valore permanente nella vita stessa di ogni persona, poiché contribuisce in modo significativo alla maturazione individuale, all’integrazione socio-lavorativa, all’inclusione sociale ed al benessere globale.

Se è vero che “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” (proverbio africano) è vero anche che per Orien.Ta.Re un bambino ci vuole una intera comunità! E proprio questo è il senso del progetto: creare una “comunità orientante” in cui tutti (genitori, insegnanti, educatori, amministratori, istituzioni, care givers a vario titolo) possano acquisire e sviluppare conoscenze, competenze e strumenti adeguati per sostenere i giovani nei loro percorsi di vita restituendogli la capacità e la fiducia in un futuro migliore

Alla conferenza stampa interverranno

Angelo Davide Galeati, Presidente Fondazione Carisap

Marco Fioravanti, Sindaco del Comune di Ascoli Piceno

Donatella Ferretti, Assessore alla cultura Comune di Ascoli Piceno

Massimiliano Brugni, Assessore ai Servizi Sociali Comune di Ascoli Piceno

Domenico Fanesi, Coordinatore Ambito Sociale Territoriale XXII

Arturo Verna, Dirigente Scolastico Liceo Stabili Trebbiani

Gina di Pietro, project manager e coordinatrice del progetto

Emanuela Tranquilliper T&P Consulting

Cristian Flaiani per Simbiosofia Formazione

Ilaria Alquati, graphic designer