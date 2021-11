Ascoli, Arte nei luoghi dell’Arte – Viaggio itinerante nell’Inferno Dantesco

La performance-spettacolo sull’Inferno Dantesco si terrà nella Civica Pinacoteca nei giorni 26-27 Novembre 2021 e 03-04 Dicembre 2021

ASCOLI PICENO – Synergie Arte Teatro, in collaborazione con Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno e Musei Civici, propone una suggestiva performance-spettacolo sull’Inferno Dantesco.

Lo spettacolo, realizzato con la regia di Stefano Artissunch, vede alternarsi nella declamazione dei meravigliosi versi dell’Inferno attori professionisti marchigiani, in ordine alfabetico: Ernesta Argira, Stefano Artissunch, Cristiana Castelli, Stefano De Bernardin, Laura Graziosi, Salvo Lo Presti, Stefano Tosoni e Gian Paolo Valentini. Gli eventi si svolgeranno nella Civica Pinacoteca di Ascoli Piceno nei giorni 26-27 Novembre 2021 e 03-04 Dicembre 2021. Per garantire la miglior riuscita rispettando i luoghi della Pinacoteca ed il contingentamento del pubblico si organizzeranno, per ogni giornata di spettacolo, due performance, la prima con inizio alle ore 17 e la seconda con inizio alle ore 18.30. L’ingresso è libero su prenotazione al numero telefonico 347.9017059 (anche Whatsapp). Per ogni turno si prevedono max 15 persone. Obbligo Green pass e mascherina.

“La proposta culturale della nostra città è sempre più qualificata e raffinata, ed emerge da un tessuto sociale ricco di talenti come è quello ascolano. Una caratteristica che pone Ascoli Piceno in primo piano nel panorama culturale italiano” ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti.

“Sono molto soddisfatta delle attività della rete museale, che quest’anno hanno registrato un numero elevatissimo di visitatori. Questa iniziativa, che celebra i 700 anni dalla morte di Dante, va ad aggiungersi alle numerose altre che si sono susseguite nel corso dell’anno, segnalandosi per l’originalità della contaminazione artistica” ha aggiunto l’assessore alla cultura Donatella Ferretti.