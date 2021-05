Ascoli Piceno, Mercatino Antiquario: il 15 e 16 maggio Edizione Straordinaria

ASCOLI PICENO – Quella che ci aspetta è un’edizione veramente straordinaria del Mercatino Antiquario di Ascoli.

Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 la città sarà invasa di oggetti antichi, rari, preziosi, dal fascino centenario della storia che raccontano. Le piazze e vie del centro storico respirano il profumo dell’arte che trapela da tutti gli angoli.

Sarà un’edizione straordinaria per la presenza di un numero importante di antiquari che come al solito si mettono in viaggio da varie parti d’Italia per raggiungere il capoluogo Piceno, ma anche artigiani che colorano via del Trivio e piazza Roma con le loro curiosità fatte a mano.

La zona gialla e quindi i ristoranti aperti e lo spostamento tra Regioni permettono il ritorno alla normalità dello storico appuntamento cittadino che vede la città animata dal suo mercatino.

Caratteristica di queste edizioni particolarmente importante è lo svolgimento del Mercatino in piazza Arringo già dal sabato mattina, per permettere l’allestimento dei gazebo e degli espositori.

Diventato ormai un appuntamento fisso delle domeniche del mercatino, riprende anche Ti Racconto Ascoli. Una esperta guida dell’Associazione Marche V Regio condurrà i visitatori alla scoperta del travertino, con una passeggiata tra piazze, palazzi, chiese, grotte. E’ possibile scegliere la fascia oraria preferita tra il mattino e il pomeriggio: partenza ore 10.30 per il mattino e ore 15 per il pomeriggio davanti il centro informazioni turistiche di piazza Arringo. Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima (fino ad esaurimento posti), contributo di partecipazione € 15. Per info e prenotazioni 347 6590764 – 347 8304951 scopriascoli@gmail.com

Domenica pomeriggio gli amici del gruppo di saltarello piceno “I Trallallero” proporranno gli stornelli popolari e il saltarello per le vie del centro, in maniera itinerante, per portare un pò di allegria con lo sguardo sempre verso la tradizione.

Il mercato continua ad essere un luogo sicuro e con l’aiuto degli espositori e visitatori si svolgerà nel rispetto di tutte le norme anti-Covid.

Il Mercatino si svolgerà con orario dalle 9 alle 19 in Piazza del Popolo e piazza Arringo per entrambi i giorni mentre via del Trivio, Chiostro di San Francesco e Piazza Roma con orario sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19.

INFO: Tel 0736 256956 393 9862023 FB e IG mercatini antiquari www.mercatiniantiquari.com

Prossima edizione: 19 e 20 giugno.