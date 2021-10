Ascoli, “Nuovi Spazi Musicali”: dal 15 ottobre la 42^ Edizione del Festival

Direttore Artistico del Festival di musica contemporanea è la compositrice Ada Gentile; sei gli appuntamenti previsti all’Auditorium Neroni

ASCOLI PICENO – Il 15 Ottobre 2021 prenderà il via ad Ascoli Piceno la 42^ edizione del Festival di musica d’oggi “Nuovi Spazi Musicali”,curato dalla compositrice Ada Gentile. La Rassegna si articolerà in 6 eventi che si terranno, con ingresso libero, il 15-19-22-26-

29 e 31 Ottobre, alle ore 20.30, all’Auditorium Neroni in Via del Cassero.

Nel concerto di apertura, dedicato come al solito alle “Operine tascabili”, verranno proposti due lavori dei compositori Biagio Putignano (testo di Paolo Peretti) e Mario Berlinguer (testo di Giobbe Covatta).

Esecutori:

Ensemble Nuovi Spazi Musicali

Annalisa Di Ciccio (soprano)

Stefano Stella (basso)

Pamela Olivieri (voce recitante)

Introduce Pierpaolo Salvucci

Ingresso Libero

Obbligatori il “Green pass”, la mascherina e la prenotazione al numero 3495607561

