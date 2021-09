Ascoli, dal 5 al 15 settembre “Controvento Festival dell’Aria”

ASCOLI PICENO – Dal 5 al 15 settembre 2021 ad Ascoli Piceno “Controvento Festival dell’Aria” animerà il centro cittadino e i meravigliosi paesaggi naturali di San Marco e San Giacomo.

Spettacoli dal vivo, concerti, gare di aquiloni, voli di mongolfiere e parapendii, falconieri ed escursioni guidate. Inoltre reading poetici, performance artistiche legate all’aria, laboratori per bambini e famiglie, convegni e incontri filosofici. Tanti ospiti illustri, tra cui Paolo Fresu, che si esibirà dal vivo alla suggestiva cava di travertino dello scultore Giuliano Gliuliani, Maria Rita Parsi, Massimo Donà. Durante il festival sarà possibile ammirare il capolavoro di un artista conosciuto come Banksy, Girl with balloon presso la Pinacoteca Civica.

L’evento è realizzato dal Comune di Ascoli Piceno (assessorato agli eventi) in collaborazione con Regione Marche, Ministero della Cultura, AMAT e Consorzio Turistico dei Monti gemelli.

Programma del Festival

Domenica 5 settembre | Colle San Marco – Colle San Giacomo

Colle San Marco, mattino:

ore 9.00 Partenza primo trekking da Colle San Marco per Colle San Giacomo.

Prenotazione e info: Paride, 3280269840.

ore 10.00 Laboratorio di aerostatica artistica a cura dell’Associazione Aria realizzatori italiani aerostati.

L’esibizione non richiede prenotazione.

ore 11.30 Laboratorio artistico a cura di ControVentoLab.

Prenotazione e info: Alessandra, 3899459592.

Colle San Giacomo, mattino:

ore 11.00 Inizio esibizione aquiloni.

ore 11.30 Laboratorio costruzione aquiloni.

ore 12.00 Esibizione parapendio.

Le esibizioni e il laboratorio del gruppo aquilonistico non richiedono prenotazione.

Colle San Marco, pomeriggio:

ore 15.00 Partenza secondo trekking da Colle San Marco per Colle San Giacomo.

Prenotazione e info: Paride, 3280269840.

ore 15.00 Presentazione dell’arte della falconeria a cura di testimonial dei Monti Gemelli, Giovanni Granati e Athena Jitariuc.

L’esibizione non richiede prenotazione.

ore 16.00 Inizio trasporto passeggeri in mongolfiera.

Prenotazione e info: Elena, 3881085220.

Secondo la normativa, l'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.

ore 21.30 Spettacolo: “Vento Celeste” Cava Giuliani spettacolo a cura della Compagnia dei Folli.

Prenotazione e info: Elena, 3881085220

Secondo la normativa, l'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.

Colle San Giacomo, pomeriggio:

ore 16.00 Concorso aquiloni

ore 18.00 Premiazione concorso

Per questa azione, a cura degli aquilonisti, non è necessaria prenotazione.

Per il vincitore ci sarà in premio una preziosa manifattura picena.

Lunedì 6 settembre | Colle San Marco, Cava Giuliani

ore 18.30 Incontro con l’autore: “Come si costruisce una comunità leggente” Vincenzo Santoro in doppio talk con Giorgio Pignotti,

con la partecipazione di Laura Olimpi, referente “Nati per leggere” delle Marche.

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento, secondo la normativa vigente, sarà ad accesso limitato e contingentato.

ore 19.20 Presentazione libro: “Il tarantismo mediterraneo. Una cartografia culturale”, Modera Eleonora Tassoni. Intermezzo danzante a cura di Marta Luzi.

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento è a numero limitato, obbligatori prenotazione.

Martedì 7 settembre | Colle San Marco, Cava Giuliani

ore 18.30 Incontro con l’autore: “La natura salvifica nei romanzi di Franco Faggiani”; Dialogo con lo scrittore, modera eleonora Tassoni.

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.

Mercoledì 8 settembre | Colle San Marco, Cava Giuliani

Ore 21.30 Spettacolo: “Le melodie del vento”, concerto per violino e pianoforte del maestro Marco Santini, con la partecipazione di Lucia Santini

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.

Giovedì 9 settembre | Colle San Marco, Cava Giuliani

ore 21.30 concerto di Paolo Fresu alla cava di travertino

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.

Prenotazione obbligatoria

Venerdì 10 settembre | Ascoli Piceno – Giardini dell’Arengo – Pinacoteca Civica

ore 17.00 Incontro con l’autore: Maria Rita Parsi, ” Il mondo salvato dai ragazzini: esempi e proposte per restituire fiducia alle nuove generazioni”. Modera Daniela Tisi.

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.

ore 18.30 Inaugurazione mostra capolavoro: “Girl with Balloon” di un artista conosciuto come Banksy, Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.

ore 21.30 Reading poetico: “Un ponte sospeso tra gli aquiloni e i sogni”, di Marco Tagliente, poeta e archeologo, accompagnato dal maestro di organetto , Alessandro D’Alessandro. Giardini del Palazzo dell’Arengo

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.

Mercoledì 15 settembre | Ascoli Piceno – Giardini dell’Arengo

ore 18 Evento di chiusura festival: “L’ARIA, ovvero DELLA LEGGEREZZA”, acura del filosofo Massimo Donà

Prenotazione e info: Elena, 388 108 5220

L'evento sarà ad accesso limitato e contingentato.