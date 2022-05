Il Teatro Umbro dei Burattini presenta “Pinocchio” a San Severino

Sabato 21 maggio al teatro Italia due rappresentazioni per la gioia dei bambini

SAN SEVERINO MARCHE – Il Teatro Italia sabato 21 maggio, con due rappresentazioni in programma alle ore 15,30 e alle ore 17,30, ospita la tournée dello spettacolo dei burattini di Pinocchio.

Il burattino più disubbidiente e bugiardo della letteratura ritorna a vivere le sue straordinarie avventure grazie al Teatro Umbro dei Burattini.

Quello ideato da Andrea Bertinelli, regista e attore, insieme a Vioris Sciolan, è però un Pinocchio un po’ nuovo.

Lo spettacolo, infatti, racconta la favola senza tempo che ha appassionato generazioni di bambini e lo fa attraverso l’antica arte dei burattini che riesce ancora a emozionare e a divertire, lasciando ai più piccoli anche spazio per l’immaginazione. Ma la particolarità di questa rappresentazione è quella di dare della celebre storia un’originale lettura: Pinocchio giocherà e sarà spesso alle prese con i moderni videogiochi o socializzerà con gli altri bambini anche attraverso i social-network.

La compagnia umbra infatti, ha deciso di avvicinare il giovane pubblico non rifiutando il linguaggio delle nuove generazioni che conoscono internet ed i vari giochi elettronici. Ma soprattutto, gli autori vogliono invitare i bambini ad una nuova esperienza attraverso il linguaggio dei burattini, che per molti sarà una bella scoperta.

Le musiche, tutte originali, sono composte da Giuliano Ciabatta in arte “Paco”, musicista e compositore, che ha al suo attivo prestigiose collaborazioni con artisti di livello nazionale. Una fra tutte quella con Lucio Dalla.

La compagnia del Teatro Umbro dei Burattini ha già alle spalle decine di spettacoli in tutta Italia con un notevole successo di pubblico e di critica ed offre un pomeriggio che diverte bambini e adulti.

Prevendite online e info su www.teatrodeiburattini.it Biglietteria del teatro Italia un’ora prima dello spettacolo. Ingresso 7 euro per adulti e bambini.