Senigallia, al Teatro La Fenice “The Best of Stevie Wonder e Ray Charles”

Domenica 18 febbraio lo spettacolo con l’Orchestra Lemuse, Massimo Morganti e Federico Mondelci in prima nazionale

SENIGALLIA – Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 17.00, al Teatro La Fenice, nell’ambito del cartellone di Senigallia Concerti andrà in scena lo spettacolo “The Best of Stevie Wonder e Ray Charles” con l’Orchestra Lemuse. Una produzione originale presentata a Senigallia in prima nazionale che propone al pubblico, per la prima volta in chiave strumentale, i brani più rappresentativi dei due “giganti” della musica di tutti i tempi: Stevie Wonder e Ray Charles.

Canzoni che hanno emozionato e accompagnato generazioni di persone e che oggi rappresentano un classico della musica soul, potranno rivivere in questo spettacolo grazie agli arrangiamenti straordinari scritti da Massimo Morganti per una grande orchestra composta da 23 musicisti che comprende strumenti ad arco, ritmica di pianoforte, basso elettrico e batteria. Due i solisti: Federico Mondelci e Massimo Morganti rispettivamente al sax e al trombone.

Ray Charles, per gli amici “The Genius”, fonde in maniera unica e originalissima l’intensità emotiva e la drammaticità del gospel con sonorità e stili diversi, dal country al jazz al pop al rhythm’n’blues. Da questa miscela Charles stabilisce i punti di riferimento della soul music, la “musica dell’anima”, nella quale coniuga libertà interpretativa e improvvisazione con il rispetto per la musica dei padri, regalando anche a pagine notissime una profondità mai nemmeno immaginata. Inutile dire che, almeno all’inizio, all’entusiasmo di gran parte del pubblico verso questa nuova musica, si contrappose l’indignazione dei puristi (presenti equamente in ogni ambito musicale…), di coloro cioè che non ammettendo incroci tra i generi non accettavano la commistione tra musica sacra (il gospel) e musica profana (il rhythm’n’blues). Ma il soul intanto era nato, e con esso alcuni dei successi immortali di Charles, come Georgia On My Mind, Hit The Road Jack o Hallelujah! I Love Her So.

Stevie Wonder è uno degli artisti più rappresentativi della Motown, l’etichetta nata da un’idea di Berry Gordy jr, a Detroit. Dal soul parte tuttavia Stevie, che si presenta come innovatore, miscelando con sapienza infinita funk e soul, tentazioni jazz e pop d’alta classe, introducendo nella più aggiornata musica nera passaggi melodici e sonorità inedite che avrebbero influenzato tutte le generazioni successive di artisti neri (e non solo). Ed è proprio grazie a ciò che pezzi come I Just Call To Say I Love You (colonna sonora del film “The Woman in red”) o Superstition, Isn’t She Lovely, Sir Duke o I Wish, dove la facilità di ascolto si coniuga ad un’indubbia genialità compositiva, godano da sempre di una straordinaria popolarità.

La rassegna “Senigallia Concerti” è la stagione concertistica promossa dal Comune di Senigallia e dall’Associazione Culturale Lemuse con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche e direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Infoline :071 7930842 (Teatro La Fenice), 335 1776042 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it, 071 2072439 –(Amat), www.marchefestival.net. La biglietteria del Teatro La Fenice è aperta il giovedì, il venerdì e il sabato con orario 17-20; giovedì e sabato anche dalle ore 10.30 – 12.30; domenica 18 febbraio la biglietteria aprirà alle ore 15. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket.