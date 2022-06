San Severino, sisma: torna agibile un’abitazione in località Scaloni

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale, a seguito delle scosse di terremoto del 2016, aveva dichiarato non utilizzabile un immobile sito in località Scaloni.

Si tratta di un’abitazione singola in via Metauro che, a seguito dei lavori di riparazione del danno con miglioramento sismico, è tornata ora agibile.

Per le opere di ricostruzione i proprietari hanno ricevuto un contributo pubblico da parte dell’Usr della Regione Marche di 305mila euro.