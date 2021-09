“PuliAMO Recanati”, dal 24 al 26 settembre in azione i volontari

La città dell’Infinito in prima linea per la sostenibilità ambientale con l’iniziativa di volontariato che coinvolge i cittadini e le famiglie recanatesi

RECANATI – Al via l’iniziativa “PuliAMO Recanati” il 24, 25 e 26 settembre 2021 la tre giorni di volontariato dedicata all’ambiente, un’importante iniziativa di sostenibilità ambientale e d’impegno civile per promuovere il tema della raccolta differenziata e della pulizia della città.

Un’iniziativa, nata e promossa lo scorso anno dal Comune di Recanati in collaborazione con la Cosmari e con la Protezione Civile, che ha visto una grande partecipazione collettiva impegnata nella raccolta di rifiuti nelle diverse aree della città.

Sono stati infatti molto numerosi i gruppi di cittadini, tra cui intere famiglie recanatesi, che dotati di sacchetti per la differenziata, mascherine e guanti messi a disposizione dal Comune, hanno raccolto notevoli quantitativi di rifiuti abbandonati, per vie e parchi, lungo le scarpate o sui cigli delle strade.

“Dopo il grande successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre la bella iniziativa accolta con entusiasmo da tutti i nostri concittadini – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Michele Moretti – Un’azione importante a tutela della nostra città svolta tutti insieme all’aria aperta per sensibilizzare l’amore per l’ambiente dove viviamo e per elevare il senso civico.”

Anche quest’anno verranno organizzati numerosi punti di distribuzione di mascherine, guanti in lattice e sacchetti per la differenziata e centri di raccolta rifiuti in vari punti della città per favorire i recanatesi nell’ attività di volontariato.

“Siamo i custodi di una città d’eccellenza ricca di arte e di cultura – ha dichiarato il Vice Sindaco Mirco Scorcelli – tutelarla dai rifiuti abbandonati dall’incuranza di alcuni è un piccolo importante gesto che se fatto tutti insieme ha un grande peso e ci fa apprezzare ancora di più le strade e le piazze in cui viviamo.”

“L’iniziativa PuliAmo Recanati, oltre a sensibilizzare i nostri concittadini sui temi della raccolta differenziata dei rifiuti e della pulizia della città, aiuta a rinsaldare legami di appartenenza al territorio e di collaborazione tra persone. – Ha detto l’Assessora ai Servizi Sociali Paola Nicolini – La prima adesione all’iniziativa arriva dagli ospiti del progetto SAI, richiedenti asilo e rifugiati, che vivono nella nostra città, grazie al coordinamento della Coos Marche, un segnale di volontà di inserimento e di reciprocità’. La partecipazione attiva è uno strumento di crescita sociale e un modello di convivenza civile da mostrare ai bambini e alle bambine della nostra città.”

L’appuntamento è per venerdì 24 sabato 25 e domenica 26 settembre nelle strade e nelle piazze di Recanati per una tre giorni da condividere insieme, all’aria aperta, dedicata all’amore per la propria città.