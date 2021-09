A Pesaro “Papageno: festa della musica e dei bambini”

Il 18 e 19 settembre agli Orti Giuli e al Museo Nazionale Rossini la seconda edizione della manifestazione organizzata dall’associazione LiberaMusica

PESARO – Sabato 18 e domenica, 19 settembre 2021 agli Orti Giuli e al Museo Nazionale Rossini ,a Pesaro, si terrà la 2^ edizione di “Papageno: festa della musica e dei bambini”, organizzata dall’associazione LiberaMusica.

«Un progetto che ha avuto grande successo in città e al quale l’Amministrazione comunale ha dato il suo sostegno per il suo “alto” obiettivo: avvicinare i piccoli, tutti, alla musica, tramite di socializzazione e incontro. Vedere i bambini così felici vivere in questa armonia orchestrale è una bella soddisfazione, sia per chi ha dato vita al progetto, sia per chi l’ha supportato negli anni» ha detto Giuliana Ceccarelli, assessora alla Crescita e alla Gentilezza.

Il programma di Papageno prevede due giornate in cui i bambini potranno esplorare il mondo della musica in modalità differenti e interattive. Vi si terranno laboratori tematici a cura di LiberaMusica ma anche di Sistema Museo, del liutaio Daniele Canu, dell’associazione Genia, delle Biblioteche di quartiere, di Ittico Art Lab, di Balza del Sole e di tanti artisti, volontari ed educatori che collaboreranno all’iniziativa: una festa ricca di stimoli, esperienze musicali e non solo.

La manifestazione che ha ottenuto anche il sostegno della Regione, come ricordato da Andrea Biancani, vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, perchè «promossa da un’associazione appassionata, formata da tanti volontari che dedicano il proprio tempo e sapere ai piccoli e ai ragazzi, con un’attenzione particolare per coloro che non hanno possibilità per frequentare una scuola di musica. È anche grazie a questi progetti che Pesaro, Città della Musica UNESCO, si fa conoscere a livello nazionale e internazionale».

«È importante istituire nella città, un momento musicale dedicato all’infanzia, all’esplorazione e alla curiosità, che avvicini bambini e famiglie anche alle forme meno conosciute della musica, degli strumenti musicali dell’orchestra e dell’arte in genere» dicono gli organizzatori.

Papageno è, da sempre, il simbolo del mondo immaginifico dell’infanzia, un personaggio mozartiano che più, di ogni altro ha rappresentato nel corso della storia l’importanza e il legame profondo fra mondo dei bambini e mondo della musica. Questo il motivo della scelta di LiberaMusica di intitolare a Papageno una festa dedicata alla musica e ai bambini di tutte le età.

Anche quest’anno ripartiranno i corsi e le attività di LiberaMusica (con i dovuti accorgimenti): Orchestra (violino, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, tromba, trombone, corno e percussioni), Coro di Voci e Mani Bianche, Corsi di propedeutica all’orchestra e di propedeutica con lo strumento (archi, fiati, percussioni), il percorso dedicato alla fascia 0-3 anni e le lezioni individuali di ogni strumento finalizzate alla partecipazione all’orchestra.

Come ogni anno, LiberaMusica garantirà la partecipazione alle attività a tutti i bambini.

«LiberaMusica – ha spiegato la presidente Gabriela Guerra – è nata nel 2015 con un progetto sperimentale di coro all’interno della scuola Pirandello che coinvolgeva circa 30 bambini; nel 2020 i bambini tesserati sono stati 160, 7 le scuole coinvolte nelle iniziative in programma. Oggi abbiamo un’orchestra che coinvolge circa 35 bambini dagli 8 ai 12 anni affiancati dai giovani studenti del Conservatorio Rossini».

I piccoli con bisogni educativi speciali saranno affiancati da educatori specializzati. Le famiglie potranno usufruire di sconti o esenzioni dei costi d’iscrizione presentando il modello ISEE. L’evento Papageno, a numero chiuso, richiede prenotazione obbligatoria. Per info contattare il 3921660123 o info@liberamusica.org.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Comune di Pesaro, Quartiere 1 – Centro Storico, Regione Marche, Sistema Museo.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE:

SABATO 18 SETTEMBRE

Museo Nazionale Rossini, Via Passeri

dalle 10 alle 10.45 e dalle 11 alle 11.45

“Il museo sonoro”

Percorso musicale itinerante realizzato all’interno del Museo Nazionale Rossini rivolto ai bambini dagli 0 ai 3 anni accompagnati da un genitore.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: Referente, Elisa Ridolfi: 3292960127

Museo Nazionale Rossini, Via Passeri

dalle 12 alle 13

“Il bernoccolo di Rossini”

Visita guidata per adulti e ragazzi a cura di Sistema Museo

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: pesaro@sistemamuseo.it

Orti Giuli

dalle 15 alle 19 laboratori:

“Musica e Natura” a cura di Balza del Sole “Atelier del Liutaio” a cura di L’Arco Sonoro

“Musica, Lingua dei Segni e Comunicazione Aumentativa” a cura di Associazione Genì,a “Atelier fiati” a cura di LiberaMusica

“Atelier archi” a cura di LiberaMusica “Atelier percussioni” a cura di LiberaMusica

“Musica per i più piccoli” a cura di LiberaMusica

“Musica e parole” a cura delle Biblioteche di Quartiere – Pesaro

ore 19

Concerto dell’Orchestra Abreu

orchestra infantile e giovanile regionale che unisce bambini della provincia di Pesaro di Macerata e di Ascoli Piceno

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Orti Giuli

dalle 10 alle 11

“Parole Note”

per bambini dai 3 ai 10 anni

Letture musicali pensate e realizzate utilizzando linguaggi artistici e comunicativi differenti affinché ciascuno possa “ascoltarle” a proprio modo.

A cura di Associazione Genìa OdV e LiberaMusica APS Ingresso libero prenotazione obbligatoria:

Referente Marta Niro, 3479271628

ore 11

Concerto dell’orchestra d’archi SCLAB

formata da bambini e ragazzi provenienti dalla citta, di Ravenna e partecipanti al progetto musicale di inclusione sociale “Sclab Strngs and Soda” a cura di Quartetto Fauves APS

Museo Nazionale Rossini, Via Passeri

dalle 12 alle 13

“Il bernoccolo di Rossini”

Visita guidata per adulti e ragazzi a cura di Sistema Museo

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: pesaro@sistemamuseo.it

Orti Giulii

dalle 15 alle 19 laboratori:

“Musica e Natura” a cura di Balza del Sole

“Musica e Arte” a cura di Ittico Art Labirinto “Atelier del Liutaio” a cura di L’Arco Sonoro

“Musica, Lingua dei Segni e Comunicazione Aumentativa” a cura di Associazione Genì, “Atelier fiati” a cura di LiberaMusica

“Atelier archi” a cura di LiberaMusica “Atelier percussioni” a cura di LiberaMusica

“Musica e parole” a cura delle Biblioteche di Quartiere – Pesaro