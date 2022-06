Pesaro, l’11 giugno l’inaugurazione del Museo della Bicicletta

Sabato prossimo a Palazzo Gradari sarà inaugurato il museo dedicato alle due ruote: un percorso emozionante che racconta la storia gloriosa del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza

PESARO – Sabato 11 giugno 2022, alle ore 10.00, sarà inaugurato a Palazzo Gradari il Museo della Bicicletta di Pesaro – già Città della Bicicletta – alla presenza di Valentina Vezzali, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport.

Da sempre sensibile al tema delle due ruote in tutte le sue declinazioni – sportiva, ecologica, sociale e culturale -, il Comune di Pesaro ha deciso di dedicare alla bicicletta un vero e proprio museo realizzato con il contributo della Regione Marche. Questo nuovo luogo della cultura cittadina pronto ad accogliere turisti, visitatori e naturalmente i residenti, trova spazio nei sotterranei dello splendido palazzo nel cuore del centro costruito a partire dal 1599 su progetto dell’architetto Guidubaldo Del Monte ed entrato a far parte del patrimonio comunale nel 1940.

Grazie alla cura scientifica di Dario Corsi, qui sarà possibile ammirare 40 biciclette da corsa in un excursus cronologico dal 1930 fino ad oggi, fra cui magnifici “pezzi d’epoca” in ferro e acciaio come quelli utilizzati dai pionieri del ciclismo di inizio novecento come il primo “Campionissimo” Costante Girardengo. Il fil rouge che guida il percorso espositivo è il Giro d’Italia o cosiddetto Giro Rosa, la celeberrima corsa di ciclismo che si svolge ogni anno sulle strade italiane. Esposti anche esemplari del presente dotati di una tecnologia elettronica che li proietta verso il futuro. Ad arricchire il percorso espositivo, una sezione tutta al femminile con le biciclette che ricordano le grandi donne del ciclismo. Una curiosità: all’interno del museo compare anche il pesarese Enrico Paolini tre volte campione d’Italia (1973, ’74, ’75), vera leggenda dello sport delle due ruote.