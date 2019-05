Montemarciano, “Scacco alle Regine” in scena al Teatro Alfieri

Il 24 maggio due regine protagoniste dello spettacolo di Beneficenza

MONTEMARCIANO (AN) – Grandi emozioni venerdì 24 maggio ore 21.15 al Teatro storico “Vittorio Alfieri” per la rappresentazione di uno Spettacolo ideato e diretto da MariaRosa Milani del Teatro dell’Accademia del Sarmento in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montemarciano e col Patrocinio della Regione Marche e della FITA Marche.

In occasione del Decimo Anniversario della Fondazione del Teatro dell’Accademia del Sarmento verrà fatto omaggio del Libro “Pensieri in forma di Rosa” scritto da MariaRosa Milani.

Il dramma “Scacco alle Regine” vede protagoniste Elisabetta Tudor, Regina d’Inghilterra e Maria Stuarda, Regina di Scozia. Due regine, due cugine brillanti e coraggiose, in rivalità tra loro ma soprattutto impegnate a difendersi costantemente da corti dominate da uomini che non accettano e temono il potere in mano ad una donna. Il complesso e tragico rapporto di queste due grandi protagoniste della storia, è stato fonte d’ispirazione per molti scrittori tra cui Schiller sul cui racconto Donizetti musicò una famosa opera lirica e anche il cinema ne ha dato moltissime versioni. In questa versione la regista cerca di coglierne soprattutto i risvolti psicologici ed umani e interpreta questa pagina storica e politica come un’imprevedibile partita a scacchi le cui indeterminate e infinite possibilità non indicano un libero arbitrio da parte degli esseri umani, ma il loro essere assoggettati ad una volontà superiore incarnata dal destino.

Posto unico € 7,00. Spettacolo di Beneficenza: Parte dell’incasso verrà devoluto in favore della Lega del Filo d’oro.

INFO E PRENOTAZIONI: 338.8948509