Mercatino Antiquario di Ascoli, il 20 e 21 novembre 2021 nel centro storico

ASCOLI PICENO – Anche il mese di novembre torna ad accogliere il Mercatino Antiquario di Ascoli Piceno, puntuale il terzo fine settimana del mese.

Anche per questa edizione sono tanti gli appuntamenti per rendere l’esperienza in città la più completa possibile. Nei due giorni del mercatino saranno oltre 160 gli espositori partecipanti, tra antiquari di mobili e quadri, collezionisti dell’800, amanti del vintage oltre agli artigiani e ai prodotti tipici.

Piazza del Popolo aprirà sabato e domenica dalle 9 alle 19, mentre piazza Arringo, piazza Roma, via del Trivio e il chiostro di San Francesco a partire da sabato ore 15. Per la domenica tutta la giornata sarà a disposizione dei numerosissimi avventori che ogni mese scelgono Ascoli come meta turistica e per il suo storico mercatino.

Il collezionismo è il grande protagonista, dopo trent’anni il mercatino di Ascoli è diventato leader in Italia nel settore dell’antiquariato, collezionismo e vintage essendo una garanzia di presenza e qualità. Dal comò all’armadio, dalla ceramica Fama a Castelli, dai vetri ai lampadari, tappeti, avori, quadri e tanto altro il mercato mette a disposizione.

Il Natale si avvicina veloce e come ogni anno gli artigiani propongono le loro creazioni uniche e originali per decorare la casa con il tocco di artista. Sono tante le idee per i regali di Natale che il mercatino può offrire, oggetti dal design iconico e senza tempo, opere di antiquariato di pregio, bijoux e tante curiosità da tutta Italia.

A proposito di collezionismo si conferma la seconda edizione di “Una città da collezione” un progetto di Ascoli Musei. Dopo il successo del primo incontro che in poche ore ha registrato il sold out, “Una città da collezione” prosegue con la collezione Matricardi al Museo dell’Arte Ceramica di Ascoli Piceno domenica 21 novembre alle ore 17.

Questa volta, accanto al prof. Stefano Papetti e all’ing. Giuseppe Matricardi, verrà raccontata la storia di una famiglia che ha impresso una radicale svolta nella produzione ceramica ascolana. Fra manufatti che riempiranno gli occhi di eccezionale bellezza, si andrà alla scoperta della Fabbrica di maioliche a gran fuoco Matricardi, e della sapiente passione che ha portato alla nascita di una collezione di raro pregio. Al termine, nella suggestiva atmosfera del chiostro maggiore, si terrà un brindisi con degustazione a cura di Siamo Fritti. Posti limitati. Costo: 15 euro (ingresso – visita guidata – degustazione). Per info e prenotazioni obbligatorie: 0736 298213 | 333 327 6129 | www.ascolimusei.it | FB & IG @ascolimusei. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid19. Necessario il Green Pass.

Un altro progetto vincente è l’appuntamento con TI RACCONTO ASCOLI, le visite guidate alla scoperta della città le domeniche del Mercatino. Con la guida dell’Associazione Marche V Regio, in collaborazione con il Mercatino Antiquario, andremo alla Ricerca della Bellezza con una passeggiata in città e la visita alla mostra della collezione Cavallini Sgarbi intitolata “la Ricerca della Bellezza”.

E’ possibile scegliere l’orario preferito tra mattina e pomeriggio, prenotare e lasciarsi guidare nella città della bellezza. Partenza ore 10 e ore 15 davanti il centro informazioni turistiche di piazza Arringo.

Il tour prevede un giro in città tra le sue piazze e monumenti principali e la visita guidata alla mostra del momento, La Ricerca della Bellezza, collezione della famiglia Sgarbi, in esposizione a Palazzo dei Capitani. Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima (fino ad esaurimento posti), contributo visita guidata + ingresso mostra € 15, solo visita in città senza mostra € 10, bambini fino a 12 anni gratis.

𝗦𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱. E’ richiesto il green pass per la visita della mostra.

Per info e prenotazioni 328 3247179 – 347 6590764 scopriascoli@gmail.com

A grande richiesta e per la gioia dei più piccini torna il Mercatino dei Bambini, domenica 21 novembre come al solito in via d’Ancaria. Tutti i bambini che lo desiderano possono partecipare in tutta libertà al mercatino a loro dedicato e diventare piccoli commercianti per un giorno. Per maggiori informazioni contattare Laura Trontini 3470585579.

Importante: la prossima edizione si svolgerà sabato 11 e domenica 12 dicembre.

Il Mercatino Antiquario vi aspetta per vivere insieme il centro storico tra bellezza ed esperienza.

INFO: Tel e fax 0736 256956 FB @Mercatino.Antiquario www.mercatiniantiquari.com

Orario: Piazza del Popolo sabato e domenica dalle 9 alle 19 – Piazza Arringo, Via del Trivio, Chiostro di San Francesco sabato dalle 15 alle 20, domenica dalle 9 alle 19.