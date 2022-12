Marche, “Io non rischio”: domani in vari Comuni la “Special edition terremoto”

A Pesaro,Fano, Mondolfo, Senigallia,Monte Marciano, Falconara Marittima,Ancona i volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile saranno nelle piazze per mostrare le buone pratiche di sicurezza nell’ambito della campagna nazionale

MARCHE – A seguito dell’evento sismico che ha colpito in particolar modo alcuni Comuni della costa Pesarese e Anconetana, nella giornata di mercoledì 9 novembre 2022, la Direzione Regionale propone di effettuare una Edizione Speciale della Campagna IO NON RISCHIO

il giorno 18 dicembre 2022 nelle piazze principali dei Comuni di

– PESARO

– FANO

– MONDOLFO

– SENIGALLIA

– MONTEMARCIANO

– FALCONARA M.MA

– ANCONA

al fine di sensibilizzare la popolazione sulle corrette norme di comportamento in occasione di eventi sismici.

Il Gruppo Comunale Protezione Civile di Senigallia sarà presente in Piazza a supporto dei Comunicatori ufficiali della Campagna IO NON RISCHIO.

A Pesaro è in programma domani, dalle 9 alle 19, in piazza del Popolo (lato palazzo delle Poste), l’appuntamento con i volontari della Protezione civile pronti a mostrare ai cittadini le «buone norme di comportamento per minimizzare l’impatto, su persone e cose, di un sisma» spiega l’assessore all’Operatività Enzo Belloni.

I volontari accoglieranno i pesaresi per illustrare loro anche le informazioni in merito ai piani di protezione civile e per sensibilizzarli sui rischi naturali che interessano il Paese e il territorio in particolare e, soprattutto, come agire in caso di emergenza. «L’adozione di alcuni semplici accorgimenti può ridurre di molto le conseguenze individuali – aggiunge Belloni -. Nel gazebo presente in piazza si potranno consultare i materiali informativi, conoscere i punti di ritrovo in caso di terremoto e rivolgere domande ai volontari».

Informazioni sul sito Iononrischio.it.