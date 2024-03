Macerata, Polizia di Stato: proseguono le iniziative contro la violenza di genere

Ieri punti informativi a Piediripa e a Civitanova Marche

MACERATA – Continuano le iniziative della Polizia di Stato nell’ambito campagna di comunicazione contro la violenza di genere “questo non è amore”. Nel pomeriggio di ieri, in occasione della giornata internazionale della donna, la Questura di Macerata e il Comm.to di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, insieme alle operatrici del centro antiviolenza Sos donna, sono stati presenti con un punto informativo rispettivamente presso il Centro Commerciale “Valdichienti” a Piediripa (MC) e presso il Centro Commerciale “Il Cuore Adriatico” di Civitanova Marche, per sensibilizzare e far conoscere gli strumenti di contrasto della violenza di genere.

Numerose sono state le persone che si sono avvicinate, anche solo per chiedere un consiglio, al personale specializzato della Polizia di Stato e del centro antiviolenza per il contrasto della violenza di genere, nella giornata internazionale della donna.

I poliziotti della Squadra mobile della sezione “Reati contro la persona” e della Divisione Polizia Anticrimine hanno avuto modo di illustrare alle persone interessate, le misure di prevenzione che vengono adottate in casi di violenza di genere tra le quali l’ammonimento del Questore. Nel corso del servizio è stato distribuito materiale illustrativo sulla tematica.