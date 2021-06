A Macerata oggi in scena “GIUStoBORGES, allo specchio dello specchio”

Nell’ambito dei Concerti di Appassionata una serata speciale in memoria di Rodolfo Craia

MACERATA – “Ringraziare voglio il divino/ labirinto degli effetti e delle cause/ per la diversità delle creature/ che compongono questo singolare universo”. È l’incipit di Altra poesia dei doni e già questi pochi versi di uno degli scrittori più significativi del ventesimo secolo trasmettono la suggestione dell’appuntamento dei Concerti di Appassionata di oggi, lunedì 14 giugno 2021, con inizio alle ore 20 anziché alle consuete 18.30.

Sarà una serata speciale, in ricordo dell’artista maceratese a un anno dalla scomparsa, che porta in scena nell’intimo evocativo spazio dell’Orto dei Pensatori a Macerata lo spettacolo dal titolo “GIUStoBORGES, allo specchio dello specchio”, un dialogo fra l’attrice Astra Lanz, le musiciste Biancamaria Rapaccini al violino, Alessandra Montani al violoncello e Irene Franceschini al pianoforte, e il pubblico. Le illustrazioni dell’artista e scenografo Cristiano Schiavolini vengono sfogliate come pagine di un libro, accompagnando la selezione di testi di Borges in un viaggio narrativo e poetico nelle tematiche a lui care.

L’esecuzione di brani da Debussy, Skrjabin, Pärt, Piazzolla, Granados, Ginastera, Albéniz e Massenet mette in note la contaminazione culturale, un mix di codici espressivi esaltato dalla magia dei versi del poeta argentino.

L’Orto dei Pensatori sarà perfetta cornice onirica per il terzo appuntamento nel cartellone di Appassionata, lunedì prossimo (14 giugno) alle ore 20. Biglietto unico 10 euro, ridotto 5 euro, presso la Biglietteria dei Teatri di piazza Mazzini a Macerata (T 0733-230735, boxoffice@sferisterio.it). Il botteghino è attivo il giorno del concerto un’ora prima dell’inizio dello spettacolo in via Illuminati.

La stagione 2021 dei Concerti di Appassionata è organizzata dall’Associazione Musicale Appassionata con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Macerata, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Marche, Istituto Confucio-UNIMC, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, APM. In collaborazione con Marche Concerti, Comitato AMUR, Consorzio Marche Spettacolo, Accademia di Belle Arti di Macerata e Marche inVita. Valli Pianoforti è partner tecnico.

