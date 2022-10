Jesi, domani convegno sulla gestione dei rifiuti

Giovedì 20 ottobre a Palazzo Pianetti si traccia il bilancio del progetto europeo LIFE “REthinkWASTE” fra obiettivi, strategie e buone pratiche.ATA premia cittadini e Comuni

JESI – Fare la raccolta differenziata è un impegno quotidiano per tutti i cittadini, ma dà anche i suoi frutti. A sostenerlo è ATA Rifiuti, ente che pianifica e progetta la gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel territorio della Provincia di Ancona, che traccia il bilancio del progetto europeo LIFE ‘REthinkWASTE’, volgendo allo stesso tempo uno sguardo all’immediato futuro. L’appuntamento è per giovedì 20 ottobre a Jesi, presso Palazzo Pianetti alle ore 9 con il convegno “L’innovazione nella gestione dei rifiuti: obiettivi, strategie e buone pratiche”. Il meeting sarà anche l’occasione ideale per premiare enti pubblici e privati, aziende e cittadini, che si sono contraddistinti per azioni particolarmente virtuose dal punto di vista dell’ecosostenibilità.

“Il convegno- spiega Daniele Carnevali Presidente dell’ATA –è un’importante opportunità per trasferire i contenuti di progetto al territorio regionale, con un focus particolare alle esperienze di altri contesti italiani ed europei e all’illustrazione del percorso che si intraprenderà nel nostro bacino, finalizzato ad avviare una gestione unica, su base provinciale, dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, orientata a sempre più elevate performance ambientali e gestionali, ponendo al centro la proficua relazione con i cittadini, ormai veri protagonisti nell’attuazione delle politiche di sostenibilità”.

Il progetto ‘REthinkWASTE’ mira a prevenire la produzione dei rifiuti, incrementare la raccolta differenziata e aumentarne il tasso di recupero e pone, infatti, al centro la proficua relazione con i cittadini. Per questo al convegno ATA Rifiuti premierà famiglie ed enti che nel territorio si sono contraddistinti per azioni virtuose di riuso, riduzione del packaging e lotta agli sprechi alimentari, come ad esempio l’asilo nido ‘L’albero delle coccole’ di Ancona per aver aderito al progetto di pannolini lavabili, l’Associazione Jesi Città da vivere per il progetto ‘Bevi a rendere’ e la manifestazione Oktober Fest di Fabriano per la categoria ‘Ecofeste’. Per i Comuni verranno premiati, fra gli altri, quello di Camerano per la più alta percentuale di raccolta differenziata e quello di Arcevia per la più alta produzione pro capite di compost.

Dopo la registrazione dei partecipanti alle 8:45, i lavori si apriranno alle ore 9 con i saluti del sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, il presidente ATA Rifiuti Daniele Carnevali e la Presidente ANEA, Marisa Abbondanzieri. Il dirigente della Regione Marche Massimo Sbriscia tratterà il ruolo degli enti pubblici nel raggiungimento degli obiettivi strategici, mentre Massimiliano Cenerini parlerà dell’attuazione della pianificazione d’ambito in qualità di direttore ATA Rifiuti. Sul progetto europeo LIFE ‘REthinkWASTE’, cui ATA Rifiuti fa parte da anni insieme ad altri partner, si concentreranno gli interventi di Matteo Giantomassi (ATA Rifiuti), Davide Donadio (IFEL) e Ernestina Bagatella (ETRA Spa, capofila del progetto); sull’adozione della tariffa puntuale interverranno inoltre Simonetta Scaglia e Marco Masi di ATA Rifiuti. Prima di passare alle premiazioni, il direttore tecnico Ecoambiente Srl Walter Giacetti tratterà il caso studio della Provincia di Rovigo fra pianificazione e gestione delle strategie.

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi al link: https://forms.gle/RKACDVBCrzizvHnt6.