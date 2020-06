Il 7 giugno la tradizionale fiera del Patrono a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – Domenica ,7 giugno 2020, vigilia della festa del Santo Patrono, tornano le bancarelle della tradizionale Fiera di San Severino per le vie del centro urbano. Dall’alba al tramonto viale Eustachio, viale Matteotti e tutta l’area della stazione ferroviaria, oltre a un tratto di via San Sebastiano, ospiteranno le bancarelle degli ambulanti.

Si tratta di un altro importante passo nella direzione di un lento ma graduale ritorno alla normalità per la Città di San Severino Marche. Ovviamente sarà rimodulata la disposizione dei banchi per esigenze legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, e l’assessore comunale alle Attività Produttive, Jacopo Orlandani, hanno lavorato molto, insieme al Comando della Polizia Locale, per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Sarà comunque obbligatorio l’uso delle mascherine mentre per gli ambulanti varranno le stesse regole imposte per il tradizionale mercato settimanale del sabato. Grande attenzione andrà prestata anche al mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra le persone e agli assembramenti che saranno assolutamente da evitare.

Personale della Polizia Locale e volontari dell’Associazione Carabinieri in Congedo e del gruppo comunale di Protezione Civile saranno impegnati per garantire tutto questo.