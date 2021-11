Teatri di Sanseverino, gli eventi dall’11 al 14 novembre 2021

In programma appuntamenti con il Cinema, la Prosa e la rassegna Incontri con l’Autore

SAN SEVERINO MARCHE – Settimana ricca di appuntamenti per i Teatri di Sanseverino che propongono l’apertura della nuova stagione di cinema al San Paolo, un Incontro con l’Autore al Feronia, uno spettacolo di prosa e un secondo incontro dedicato a una delle più importanti figure della letteratura italiana contemporanea.

Oggi, giovedì 11 novembre 2021, e in replica venerdì 12 novembre, con spettacolo unico alle ore 21,15, primo film della rassegna cinematografica promossa in collaborazione con il cinema San Paolo.

Sul grande schermo verrà proiettata la pellicola “Tre Piani” ispirata dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo, edito da Neri Pozza, con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Elena Lietti, Adriano Giannini, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno e Stefano Dionisi per la regia di Nanni Moretti.

Gli abbonamenti, per la rassegna completa di 6 film a un costo di 20 euro, sono già disponibili in Pro Loco e alla libreria Gulliver.

Sempre venerdì 12 novembre, ma alle ore 18 al Feronia, la rassegna degli Incontri con l’Autore propone la presentazione del romanzo di Enrico Galiano “Felici contro il mondo / L’arte di sbagliare alla grande”, edito da Garzanti. L’ingresso è gratuito.

Sabato prossimo, 13 novembre, alle ore 21 va in scena al teatro Feronia lo spettacolo di prosa “Brancaleone” con Lorenzo Loris, Sandro Fabiani, Andrea Caimmi, Romina Antonelli, Oscar Genovese, Massimo Pagnoni, Rosetta Martellini, Paola Giorgi e Francesco Trasatti. Un vero e proprio viaggio di inizio millennio liberamente tratto da L’armata Brancaleone e Brancaleone alle crociate di Age-Scarpelli e Mario Monicelli per l’adattamento e la direzione artistica di Giampiero Solari e la regia di Paola Galassi. Regista collaboratore Oscar Genovese, musiche di Mario Mariani, scene e costumi di Rosaria Ricci mentre il cavallo Aquilante è opera originale di Antonio Panzuto. Ingresso intero 15 euro, ingresso ridotto 10 euro e, anche in questo caso, biglietti in vendita presso la Pro Loco.

Domenica 14 novembre, infine, alle ore 15,30 il teatro Italia ospita, per la rassegna Incontri con l’Autore, la straordinaria scrittrice Donatella Di Pietrantonio, autrice del romanzo “Borgo Sud” edito da Einaudi. L’ingresso è gratuito.