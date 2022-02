 “www.Scampamorte.com” al Feronia di San Severino Marche

L’Associazione teatrale Dieci Donne Mamme Matte di Camerino porterà in scena la divertente commedia il 12 marzo prossimo

SAN SEVERINO MARCHE – Sabato 12 marzo 2022, alle ore 21.00, al Teatro Feronia di San Severino Marche andrà in scena “www.Scampamorte.com”, commedia in due atti di Italo Conti.

Sul palcoscenico le Dieci Donne Mamme Matte di Camerino, che tornano a presentare lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di San Severino Marche, dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Fortunato Scampamorte, titolare dell’omonima agenzia di pompe funebri, proprio non riesce a farsi piacere Felice Agonia, fidanzato di sua figlia Addolorata e soprattutto non approva le innovazioni tecnologiche che costui intende apportare alla storica attività di famiglia. Tra bilance elettroniche, metri laser, pin e pos il lavoro deve comunque andare avanti e tutto lo staff, Anselmo compreso, è pronto a dar seguito alle ultime volontà espresse dal cavaliere Onofrio Del Corno, che lascia l’affranta moglie Adalgisa e la sorella Matilde. Ma nella storia fanno irruzione anche due postini particolari, Venere e Umberto, quest’ultimo amico molto, ma molto intimo della vedova inconsolabile.

Una commedia esilarante, irriverente… da morire dal ridere con Francesco Mariotti, Mauro Sebastiani, Donatella Pazzelli, Massimo Marchetti, Massimo Urlietti, Loredana Ottavini, Daniela Calcinelli, Rossella Marsili e Paolo Romagnoli, regia di Alberto Pepe, trucco e parrucco a cura di Patrizia Pupilli, suggeritrice Clara Papa, luci e suoni di Cesare Casoni e Giuseppe Rivelli.

Biglietti di ingresso: intero € 12.00 – ridotto per abbonati € 10.00.

Prevendita presso la Pro Loco di San Severino Marche dal martedì alla domenica (orario: 9.00-12.30 / 16.00-19.00) – Tel. 0733 638414.

La sera dello spettacolo il Botteghino del Teatro è aperto dalle ore 19.00 in poi – Tel. 0733 634369.