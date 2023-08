“Gli antichi mestieri ascolani”, il 28 agosto il percorso cittadino

Ultimo appuntamento dell’estate di “Salute in cammino per la cultura” ,iniziativa promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps; domani si parte da Piazza Arringo ad Ascoli Piceno alle 21

ASCOLI PICENO – Ultimo appuntamento dell’estate, lunedì 28 agosto, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il sesto anno consecutivo dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Si tratta di una manifestazione realizzata all’interno del progetto “A tutto campo”, coordinato dalle Acli provinciali di Ascoli Piceno e sostenuto dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

“Salute in cammino per la cultura” ha fatto centro anche nel 2023.

Sono stati realizzati 9 appuntamenti che hanno coinvolto 833 persone di ogni età che di lunedì hanno attraversato un percorso culturale cittadino.

I vari percorsi hanno permesso di conoscere le ricchezze storiche, culturali, ambientali ed architettoniche di Ascoli Piceno.

Lunedì 28 agosto è previsto un percorso cittadino dedicato a “Gli antichi mestieri ascolani”.

Attraverso una semplice camminata, infatti, sarà possibile fare un vero e proprio viaggio nella storia della città parlando dei mestieri ascolani nel corso dei secoli.

L’appuntamento con “Salute in cammino per la cultura” prenderà il via alle 21 da Piazza Arringo, la partecipazione è gratuita, occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome e la data di svolgimento dell’iniziativa.