Frontone, tornano i mercatini ‘Nel Castello di Babbo Natale’

L’edizione 2022 è in programma il 4, 8 e 11 dicembre con mercatini, musica, animazione, enogastronomia

FRONTONE (PU) – I mercatini ‘Nel Castello di Babbo Natale’, organizzati dalla Pro loco con il Comune di Frontone e giunti alla 21esima edizione, torneranno il 4-8-11 dicembre 2022.

Frontone è pronta a immergersi nella magica atmosfera delle festività natalizie e a far vivere emozioni uniche ai visitatori che sempre numerosi salgono al castello per godere della bellezza del luogo e della ricca e variegata proposta.

La manifestazione è uno degli appuntamenti di ‘Il Natale che non ti aspetti’, l’evento diffuso organizzato dalle Pro Loco di Pesaro e Urbino con il sostegno della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino. La rete delle feste natalizie più estesa d’Italia ha confermato come testimonial Gianmarco Tamberi, grande campione nel salto in alto. Proprio al castello di Frontone è stato girato lo spot

Tutto inizia da via del Mare, dove si attende la navetta sotto il maestoso albero di Natale. La salita si fa subito emozionante perché dopo pochi minuti già si ammira il Castello nella sua atmosfera ovattata.

Anche per questa edizione gli organizzatori hanno ideato un programma in grado di soddisfare ogni gusto: mercatini, musica, laboratori, animazione, spettacoli, tradizioni.

Le antiche mura castellane nelle tre giornate ospiteranno espositori di artigianato e prodotti enogastronomici, e il trono di Babbo Natale su cui, dopo aver consegnato la propria letterina, i bambini possono scattarsi una foto insieme all’anziano paffuto più amato di tutti. Accompagnati da musica soffusa, in una calda e magica atmosfera, l’occasione per ricercare tante idee regalo. E da gustare castagne e vin brûlé.

In tutte tre le date (orario continuato dalle 11 alle 19.30) oltre al mercatino sono in programma il laboratorio di decorazione su ceramica con Maiolinda, truccabimbi e palloncini, laboratori con la carta con Mastri nel tempo, la casa di Babbo Natale e scene dal Presepe vivente di Paravento. ‘Nel Castello di Babbo Natale’ è anche l’occasione per gustare la squisita Crescia DE.CO. nei vari ristoranti. Frontone ospiterà il Grand tour delle Marche con l’appuntamento ‘Mercatini di Natale e crescia Deco’. Maggiori informazioni: tipicitaexperience.it.

L’evento si aprirà domenica 4. Il programma sarà impreziosito dallo spettacolo di sculture di ghiaccio e dal concerto del Coro polifonico Città di Cagli.

L’8 dicembre la giornata sarà animata con La Pasquella di Varano e il Teatro dei burattini. Infine, l’11 il menù prevede: l’animazione musicale con La cantina del zi’ Socrate e le letture animate per bambini con il Sistema Bibliotecario Catria e Nerone.

Tre giornate dense di appuntamenti per tutta la famiglia in una cornice da favola, il suggestivo castello Della Porta e tutt’intorno il borgo affascinante con i vicoli illuminati, da cui godere un panorama meraviglioso, dominato dal monte Catria.

COME RAGGIUNGERE IL CASTELLO

Sono previste navette gratuite con partenza dal centro del paese (in via del Mare) ogni 10-20 minuti.

DOVE MANGIARE

Nell’orario di apertura dei mercatini sono a tua disposizione i punti di ristoro della Pro Loco, con crescia, castagne, vin brulè e servizio bar. Assaggia anche le “Zeppole” del Presepe di Paravento! Inoltre, per pranzo e cena, puoi scegliere uno dei tanti ristoranti di Frontone! Ti consigliamo di prenotare.

RISTORANTI

dove puoi trovare la Crescia di Frontone De.Co:

Taverna Della Rocca 0721 786218 – 0721 786109

Amabile 0721 790710 – 339 7165436

Alla Locanda di Fontebella 0721 787007

Il Daino 0721 786101 – 338 7757518 – 339 8254276

PIZZERIE-RISTORANTI

Abruzzese 338 5072297 – 320 0184131

Duegi 0721 786228 – 366 5932993

Da la socera 0721 787508 – 346 4081756

Mangia & gusta 0721 786452 – 333 3480900

Ulteriori informazioni: pagine Facebook ProLoco Frontone – Nuova Pagina e Mercatino Di Natale “Castello Di Frontone”