Festa del Beato Antonio e Sagra della fregnaccia ad Amandola

Amandola é pronta per festeggiare il suo Patrono. Dal 20 al 23 agosto sagra, rievocazione storica, spettacoli dialettali e musica dal vivo

AMANDOLA – La Città di Amandola, in collaborazione con la Pro Loco, presenta anche quest’anno, l’ormai storica Festa del Beato Antonio. al 21 al 23 agosto spettacoli, concerti e molto altro, a ingresso gratuito, organizzati nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

Dal 21 al 23 agosto appuntamento con la Sagra della Fregnaccia, in Piazzale Ferranti. Prenotazione obbligatoria attraverso i numeri 07360840731 e 3383453715.

Giovedì 20 agosto alle ore 21.30 in Piazzale Fratini lo spettacolo dialettale “Un boss in cambagna”, di e con Filodrammatica Sangiustese. Venerdì 21 agosto in Piazza Risorgimento Marche Sound Live, con Gianluca Impastato e i Folkappanka. Sabato 22 agosto, sempre alle 21.30 in Piazza Risrgimento, tributo a Gianna Nannini a cura dei Gianna Love. Alle 24 tombolata. Domenica 23 agosto alle ore 10 la rievocazione storica “Le Canestrelle”; alle 21.30 in Piazza Risorgimento Riccardo Foresi And That’s Amore Swing OrchestraM alle ore 23,30 estrazione della lotteria e aseguire spettacolo pirotecnico.