Amandola, il 2 e 3 marzo la mostra di Giammario Tosi

AMANDOLA – Il pittore Giammario Tosi espone le sue opere in Amandola, località dove ha vissuto per alcuni anni della sua giovinezza e dove ha studiato presso l’Istituto Tecnico “Enrico Mattei”. L’esposizione sarà allestita presso la sala consiliare del Comune che nel corso degli anni ha ospitato diversi artisti.

L’inaugurazione della mostra avverrà alle ore 10,00 di sabato 2 marzo 2024 e nel corso della cerimonia il pittore donerà una sua opera all’Istituto Tecnico Economico “Enrico Mattei” di Amandola .

L’ingresso alla mostra è libero.

La mostra si svolge in contemporanea con l’evento “Diamanti a Tavola” – Festival del Tartufo Nero Pregiato di Amandola e dei prodotti tipici dei Sibillini.

SCHEDA

Titolo evento: PERSONALE DI PITTURA DI TOSI GIAMMARIO

Sottotitolo: I COLORI DELLE IDEE

Data evento: 2 e 3 marzo 2023

Luogo indirizzo località città: Piazza Risorgimento – AMANDOLA

Provincia e Regione: FM – Marche

Tipo di evento: Mostra di pittura

Immagini: Allegate

Descrizione e programma: Allegati

Sito Web: www.amandola.info/eventi

E-mail: turismo.amandola@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ufficioturistico.amandola

Recapiti per informazioni e prenotazioni: Tel. 0736 840731

Ingresso: Libero