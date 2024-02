Fabriano, il 22 febbraio il convegno sulla copertura della rete in fibra ottica FTTH

Presso la Sala convegni del Palazzo del Podestà l’evento che rientra tra le iniziative patrocinate dal Comune di Fabriano nell’ambito della strategia delle città creative UNESCO

FABRIANO – Si terrà giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 10.30 presso la Sala convegni del Palazzo del Podestà a Fabriano il workshop “Fabriano 4.0: la fibra ottica FTTH al servizio di imprese e industria”. L’evento organizzato da Fibraweb con il patrocinio del Comune di Fabriano e la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche. Il workshop rientra tra le iniziative patrocinate dal Comune di Fabriano nell’ambito della strategia delle città creative UNESCO e si pone l’obiettivo di dipingere un quadro preciso della copertura della rete in fibra ottica FTTH nelle zone industriali di Fabriano, analizzando il ruolo centrale di questa infrastruttura strategica elemento chiave per l’Industria 4.0 locale. L’industria 4.0 è un processo che scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale e che sta portando alla produzione di beni e servizi in maniera interconnessa e automatizzata.

La Città di Fabriano con la sua lunghissima tradizione e storia industriale è oggi soggetta ad un upgrade tipico dell’era del digitale, un processo che permetterà al territorio una rigenerazione economica e socio-ambientale. Le reti di connessione, d’altronde, sono tecnologie fondamentali perché aumentano il valore della catena del sistema produttivo e hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici.

Saranno presenti alla giornata di lavori: Daniela Ghergo Sindaco di Fabriano, Gabriele Comodi Assessore all’Innovazione e alla Transizione Ecologica Comune di Fabriano, Francesca Pisani Assessore all’Efficienza e alla Produttività Comune di Fabriano, Flavio Ubaldi Direttore Commerciale Fibraweb, Massimo Callegari Professore di Meccanica delle Macchine, Coordinatore scientifico della piattaforma iLabs dell’Università Politecnica delle Marche, coordina e modera l’incontro Gabriele Costantini Giornalista Direttore Adriaeco Adriatic – Economy – Observer. Il Convegno ad ingresso libero è aperto a imprese e cittadini.