San Benedetto, l’8 aprile il convegno “Donne e Diritti”

Organizzato dall’associazione Giustizia Donna, l’evento sulla violenza di genere ospiterà il ministro Roccella, il sottosegretario Lucia Albano e la senatrice Elena Leonardi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 8 aprile 2024, alle ore 17.00, presso l’Hotel Calabresi, si terrà il convegno dal titolo “Donne e Diritti. Conoscere per contrastare la violenza di genere”. L’evento, organizzato dall’associazione sambenedettese Giustizia Donna, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema di grande attualità come la violenza contro le donne e di fornire informazioni utili per riconoscerla, prevenirla e contrastarla.

Relatrice d’eccezione sarà l’onorevole Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che porterà il suo saluto e offrirà un prezioso contributo al dibattito.

Durante il convegno, interverranno anche l’avv. Francesca Biancifiori, presidente dell’associazione Giustizia Donna, il sottosegretario all’Economia e Finanze onorevole Lucia Albano e la senatrice Elena Leonardi, vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.

L’evento, patrocinato dalla Regione Marche e dall’Ordine degli Avvocati di Fermo, è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e consente il riconoscimento di due crediti formativi.