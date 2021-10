Marche, Corso regionale di formazione per i dirigenti e gli operatori ACLI

Due appuntamenti in presenza a Senigallia il 30 ottobre e a Porto Sant’Elpidio il 6 novembre

SENIGALLIA – Si terrà il 30 ottobre 2021, a partire dalle ore 9.00, presso l’Oratorio della Parrocchia Cesanella a Senigallia il primo dei due appuntamenti del Corso regionale di formazione per i dirigenti e gli operatori del Sistema ACLI. Lo stesso incontro sarà poi riproposto il 6 novembre 2021 a Porto Sant’Elpidio, presso la Casa del Volontariato.

Il primo appuntamento sarà dedicato prevalentemente ai dirigenti e operatori delle province di Ancona e di Pesaro mentre il secondo alle province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo.

Il corso sarà un chiaro segnale del desiderio di ri-partenza delle ACLI marchigiane. I due appuntamenti si svolgeranno per la prima volta in presenza dopo la lunga pausa per la pandemia e avranno l’obiettivo di fare delle ACLI un’associazione che sia sempre al passo con i rapidi cambiamenti di questo tempo e mai lontana dal tradizionale impegno di dare voce ai bisogni delle comunità.

Durante il corso infatti sarà dato spazio ai racconti delle buone pratiche delle nostre strutture e associazioni specifiche che nonostante questo tempo di restrizioni per il Covid 19 hanno continuato ad essere attive e punto di riferimento sul territorio.

I due appuntamenti vedranno la partecipazione anche di rappresentanti delle ACLI Nazionali che mettendosi in ascolto dei racconti delle nostre strutture di base delineeranno nuove tappe di sviluppo per l’intera associazione. Non mancheranno anche rappresentanti della Regione Marche a cui le ACLI manifesteranno la loro disponibilità a collaborare in tema di co-programmazione e co-progettazione delle attività.

Il corso offrirà ai partecipanti anche l’occasione per un approfondimento sulle novità in tema di bilancio degli Enti del Terzo settore alla luce delle disposizioni del Codice del Terzo settore.