Corinaldo, mercoledì 8 settembre arriva il camper vaccinale

Il camper vaccinale sosterà in Piazza Risorgimento dalle ore 16.00 alle ore 21.00 per cittadini e turisti senza prenotazione

CORINALDO – Cinque camper, uno per area vasta, con a bordo un medico, un infermiere vaccinatore e un infermiere o operatore sanitario, allestiti per le attività di vaccinazione anti covid, visiteranno le Marche e faranno tappa in numerose località della costa e dell’entroterra.

Per poter al meglio rispondere all’obiettivo che la Regione Marche si è prefissato, la direzione Asur in collaborazione con il distretto di Senigallia raggiungerà tutti i cittadini dei comuni della Valle Misa Nevola per garantire la vaccinazione privi di prenotazione o a coloro che non riescono a rispettare l’appuntamento già avuto.

Saranno effettuate sia prime che seconde somministrazioni (per il richiamo è richiesta la copia del certificato cartaceo della prima dose) del vaccino Pfizer-Moderna-Janseen ed Astra Zeneca previsto dalle indicazioni ministeriali e dopo valutazione del medico vaccinatore.

A Corinaldo il camper vaccinale farà tappa mercoledì 8 settembre in Piazza Risorgimento (ex Piazza della Fontana) dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

Per accedere al servizio non è necessaria la prenotazione (farà fede l’ordine di arrivo): basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli che si potranno trovare sul posto. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o dovranno presentare una delega se accompagnati da un parente.