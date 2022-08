Corinaldo Jazz, domani concerto di Gigi Cifarelli Trio

In Piazza Il Terreno Tributo a Wes Montgomery con “GIGI CIFARELLI trio…c’era una volta il Wes! “

CORINALDO (AN) – Entra nel vivo la 24esima edizione di Corinaldo Jazz, festival organizzato dal Comune di Corinaldo – Assessorato alla Cultura e dall’Associazione Culturale Round Jazz con il patrocinio della Regione Marche,nello scenario di uno dei borghi più belli d’Italia.L’edizione 2022 è dedicata alla formazione in trio, un ensemble di grande importanza nella musica jazz, da qui il titolo “Art of the trio”.

Il secondo appuntamento si terrà domani, martedì 2 agosto 2022, alle ore 21.00, in Piazza Il Terreno, è con il chitarrista Gigi Cifarelli in trio con Yazan Graselin, hammondista e il batterista Maxx Furian.

Musicista molto coinvolgente e dotato di un’invidiabile tecnica, Cifarelli crede moltissimo nella sinergia che si crea fra musicisti ed ascoltatori. Per l’occasione dedicherà principalmente la serata ad uno dei suoi più grandi punti di riferimento in ambito jazzistico: Wes Montgomery, ma non mancheranno tributi al grande George Benson, che più volte l’artista ha incontrato e frequentato .

Yazan Greselin, classe 1988, inizia in giovane età lo studio del pianoforte dove si diploma del 2012. Dal 2015 diventa hammondista. Molto versatile ed eclettico, suona, in varie formazioni condividendo il palco con musicisti quali Flavio Boltro, Michael Rosen, Stefano di Battista, Luciano Zadro e molti altri. Maxx Furian, classe ’66, all’età di dieci anni ha i primi approcci con la batteria, nel 1993 si trasferisce a Los Angeles dove studia con Chad Wacherman, che influenzerà enormemente sulla sua formazione artistica. Le sue collaborazioni in tra pop e jazz vantano nomi come Laura Pausini, Nek, 883, Max Pezzali, Franco Battiato, Patty Pravo, Fabio Concato e Ornella Vanoni, Randy Brecker, Ada Rovatti, Jeff Berlin, Othello Molineaux.

La rassegna Corinaldo Jazz proseguirà venerdì 5 agosto con l’attesissimo Joey Baron accompagnato da Bram De Looze e Robin Verheyen, talentuosi rappresentanti del jazz nord-europeo, e si concluderà sabato 6 agosto con John Patitucci in trio con il chitarrista Yotam Silberstein e il percussionista brasiliano Rogério Boccato.

Sempre sabato 6 agosto, nel meraviglioso Chiostro degli Agostiniani, alle ore 19.00, con ingresso libero, verrà presentato il libro “La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore delle opere musicali” a cura dell’autore Alceste Ayroldi, critico musicale, saggista e docente al Saint Louis College di Roma, alla University of the West of Scotland e alla Berliner Hochschule für Technik.Il costo del singolo biglietto è di 10€ . Come di consueto dopo il concerto Jam Session ai 9 Tarocchi. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Goldoni.

Biglietti

www.liveticket.it/corinaldojazz

071.7978636 (Ufficio Turismo comune di Corinaldo); 329 4295102; roundjazz@gmail.com

Per info e prevendita,consultare il sito www.corinaldojazz.com