A Civitanova l’International Motor Days dal 17 al 19 settembre 2021

CIVITANOVA MARCHE – Dal 17 al 19 settembre Civitanova Marche diventa il fulcro della passione dei motori grazie all’International Motor Days. Oltre 50 marchi auto e moto in esposizione e in test drive, l’experience dei taxi drifting e taxi 4×4, i salti di Vittorio Brumotti, la musica di Samuel, Dj Ringo e le evoluzioni dei nostri stuntmen e freestyler moto. Per la prima volta ci sarà anche Kristian Ghedina. Il grande campione di sci farà da trait d’union tra Civitanova Marche e l’edizione dell’International Motor Days di Cortina d’Ampezzo (14-16 gennaio 2022).

Si inizia venerdì con l’inaugurazione alla presenza delle autorità e le attività legate alla sicurezza stradale con la simulazione di un incidente e il successivo intervento di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Ambulanze. I visitatori potranno assistere ad un ribaltamento e all’utilizzo degli strumenti di estrazione del conducente e di rilevamento dei dati relativi al sinistro. Un’esperienza unica!

Presenti le Istituzioni con i loro mezzi, che sempre destano l’interesse dei visitatori. L’Esercito Italiano schiererà il VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) ‘Lince’, veicolo blindato che, per la sua multi funzionalità, è tutt’ora impiegato in numerose missioni sia in ambito nazionale sia nelle missioni internazionali. Sarà anche attivo il Robot a controllo remoto modello MK8, utilizzato dagli artificieri dell’Esercito per il disinnesco di ordigni esplosivi.

La Polizia di Stato avrà un assetto dedicato ai mezzi e alla sicurezza stradale, con la presenza della celebre Lamborghini con la livrea ufficiale, che sarà di certo una delle attrazioni principali dell’evento.

Molta curiosità, come sempre, per lo stand della Polizia Penitenziaria, con i propri mezzi e i suggestivi veicoli di traduzione.

Non saranno da meno gli stunt bici del team Brumotti e le evoluzioni sulla rampa skateboard garantite da Big Air.

Per tutto il giorno, tutti i giorni, ci saranno spettacoli ed evoluzioni stunt, freestyle moto e taxi drift: nella serata di venerdì si canterà con Samuel. Il frontman dei Subsonica intratterrà il pubblico con la sua musica subito dopo la fine dell’Extreme Stunt Show serale.

Sabato 18 settembre si replicherà con gli spettacoli moto, bici, skateboard e alle 18.30 si inizierà a cantare con la cover band degli Skorpions, mentre la sera grande Dj-set con Dj Ringo e Dj Toky per una selezione rock ma non solo: il divertimento è assicurato.

Domenica 19 settembre, poi, grande finale con spettacoli e la musica dei Big Ones, cover band degli Aerosmith dopo l’ultimo Extreme Stunt Show.

Si ricorda che per l’ingresso all’evento è obbligatorio il Green Pass. Chi non ne sia in possesso, può effettuare un tampone rapido all’esterno della manifestazione, davanti alle casse, alla tariffa agevolata di 10 euro.

Spettacolo, musica e tante emozioni in sicurezza, questo è l’International Motor Days!