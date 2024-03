A Cantiano la mostra “Ribelli al confino”

Allestita nella Sala della Cultura/Chiostro S. Agostino l’esposizione sarà inaugurata oggi

CANTIANO (PU) – L’Amministrazione comunale in collaborazione con la Sezione ANPI 25 marzo di Cantiano ospiterà “Ribelli al confino”, la mostra itinerante ideata e organizzata dall’ANPPIA Nazionale (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti).

La mostra, realizzata in collaborazione con il Centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione – Isole di Ventotene e Santo Stefano, si sviluppa su 18 roll up che attraverso una descrizione tematica intendono presentare i caratteri essenziali della storia del confino politico in Italia. Particolare attenzione è dedicata ad uno dei luoghi simbolo della memoria del Novecento, come l’isola di Ventotene.

E non è certo un caso se la Vicesindaco del Comune di Cantiano Natalia Grilli ha chiesto di poter presentare l’evento in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Natalia Grilli inaugurerà l’evento ricordando la figura della cantianese Adele Bei. Nel giugno 1941, Adele Bei viene assegnata al confino di polizia a Ventotene dove rimase due anni. Figura di spicco della lotta al nazifascismo, il 2 giugno 1946 Adele Bei fu tra le 21 donne elette all’Assemblea costituente.

Gianluca QUACQUARINI, Presidente ANPPIA Federazione Ancona-Marche, presenterà il progetto che intende far conoscere ai cittadini una vicenda che, tra il 1926 e il 1943, ha colpito oltre 12.000 italiani dissidenti, inviati nelle isole, spesso dopo essere stati in carcere, dal regime, per arginare idee e pensieri considerati pericolosi ed escludere gli antifascisti dalla vita politica e sociale del paese.

Interverranno quindi, ad illustrare la mostra, l’on. Claudio Maderloni e Ninel Donini, figli di confinati politici.

La mostra rimarrà aperta al pubblico anche sabato 9 marzo dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 (Sala della Cultura/Chiostro S. Agostino).