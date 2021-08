Cantiano, “L’Anima dei Borghi”: incontro con il Prof. Carlo Magnani

Il 19 agosto in Piazza Garibaldi il paesologo e ricercatore universitario presenterà il suo saggio

CANTIANO (PU) – Nell’ambito della Rassegna “LA RICCHEZZA DEI BORGHI” ,il 19 agosto 2021, alle ore 21.15, in Piazza Garibaldi, a Cantiano, in caso di maltempo presso il Polo museale, si terrà un incontro con il Prof. Carlo Magnani dell’Università di Urbino, per la presentazione del suo saggio “L’Anima dei Borghi- Paesologia delle Alte Marche”.

L’incontro sarà intervallato da letture di poesie di Franco Arminio e letture in dialetto cantianese tratto dall’opera “Paroles dialettali del territorio cantianese” di Guglielmo Guglielmi.

Si ricorda che nell’ambito dell’ESTATE CANTIANESE, il Comune di Cantiano/Assessorato alla Cultura e Turismo ha proposto una serie di eventi nella bellissima cornice di Piazza Garibaldi.La rassegna “LA RICCHEZZA DEI BORGHI” chiude con un incontro tutto dedicato alla realtà dei borghi dell’entroterra, ed in particolare dell’entroterra delle Alte Marche.

Info: https://www.lavoroeditoriale.com/wp-content/uploads/2020/02/estratto-anima-borghi.pdf

“La paesologia non si occupa di chi parte ma di chi resta. È una disciplina che segue chi non avanza a vele spiegate, ma chi inciampa, chi sente la vita che si guasta giorno per giorno, paese per paese.”

(Franco Arminio, Vento forte tra Lacedonia e Candela)