“In cammino per la salute, la pace e la legalità”, il 21 marzo a San Benedetto del Tronto

L’iniziativa, una camminata non competitiva targata U.S. Acli Marche Aps, è promossa in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giovedì 21 marzo alle 21 è in programma l’iniziativa “In cammino per la salute, la pace e la legalità” con partenza da piazza Emanuela Setti Carraro a Porto d’Ascoli.

Si tratta di una camminata non competitiva, organizzata da U.S. Acli Marche Aps, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, nell’ambito della manifestazione “Marzo è donna”.

Sarà l’occasione per ricordare due vittime innocenti delle mafia ossia Emanuela Setti Carraro e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, cittadino onorario di San Benedetto del Tronto, a cui sono dedicati una piazza ed un monumento (tappe di partenza, arrivo ed intermedia della manifestazione).

Il percorso prevede, infatti, l’arrivo fino a Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa ed il ritorno sul punto di partenza, la partecipazione è gratuita.

Si consiglia abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia.

Per poter partecipare occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 20 marzo.

In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data.